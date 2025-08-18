「Galaxy S25 Ultra」では使えるのに、「Galaxy Z Fold7」では「au Wi-Fiアクセス」がセットアップできない？

今年8月1日に発売されたサムスンの「Galaxy Z Fold7」。筆者はauのメイン回線として、2022年の「Galaxy Z Fold4」から連続して、「Galaxy Z Fold」シリーズを使ってきたが、今年も昨年に引き続き、samsung.comのオンラインショップでオープン市場向けSIMフリー版を予約して購入した。

昨年も同じことを書いたけど、SIMフリー版は各携帯電話会社での販売と違い、端末購入サポートプログラムが利用できないものの、1～2万円ほど、価格が安いことがメリット。とは言え、「Galaxy Z Fold7」は最安の256GB版でも26万円オーバーなので、かなり大きな出費。少しでも節約と思い、貯めていたSamsungリワードのポイントも使ったけど、「焼け石に水」でした（泣）。

samsung.comオンラインショップで予約した「Galaxy Z Fold7」は、発売日前日の7月31日に到着。週末に時間を取って、「Galaxy Z Fold6」からデータを移行した。

Galaxyには「Smart Swith」という独自のデータ移行ツールが提供されていて、アプリも含め、手間なくデータ移行ができる……んだけど、今回はLINEのトーク履歴の移行でちょっと引っかかった。

「Smart Swith」の画面がLINEのデータ移行に切り替わっても表示が「0％」のまま、10分以上、進まないため、いったん中止。SIMカードをこれまで利用してきた「Galaxy Z Fold6」に戻し、トーク履歴をバックアップし直したうえで、移行できた。

LINEのトーク履歴は異なるプラットフォーム間で移行する場合、直近14日間のデータが引き継ぎができるけど、今年6月からはLYPプレミアムを契約していると、異なるプラットフォーム間でも制限なく、移行できるようになった。

これに対し、Galaxyの「Smart Swith」は従来からiOSからAndroidへの移行でも制限なく、トーク履歴を移行できて、これまでもうまく移行できてたんだけど、今回は何らかの理由で、ちょっと引っかかった。「Smart Swith」のデータ移行だけに頼らず、バックアップもしっかり取っておいた方が安心だろう。

「Galaxy Z Fold7」へのデータ移行がひと通り完了し、それぞれのアプリの動作確認や再設定も程なく完了。ところが、どうしてもひとつだけ動作しないアプリがあった。それがau Wi-Fi SPOTを利用するための「au Wi-Fiアクセス」。

このau回線はauバリューリンクプランを契約しているため、モバイルデータ通信が使い放題だけど、アプリのアップデートやGoogleドライブへのアップロードなどで、Wi-Fi接続が条件になることもあり、これまでも外出時のために利用してきた。

これに加え、Pontaパス会員なら、パソコンなどの他の機器でもWi-Fi接続が利用できるうえ、VPNによる暗号化通信も可能なため、できれば、今回の環境でもセットアップしておきたいところ。

「au Wi-Fiアクセス」のアプリそのものはインストールされ、ひとまず、起動するんだけど、画面内の「はじめる」ボタンをタップしても一瞬、動きそうに見えて、反応なし。

「au Wi-Fiアクセス」の利用条件である「au PAY」は設定済みだし、「Pontaパス」も今まで通り、使えている。以前、本コーナーの「au回線から接続してもau IDが設定できない？」で触れたSIMフリー版特有の問題かと思い、Wi-Fiをオフにして、いったん機内モードに切り替え、モバイルネットワークに接続し直し、「My au」でau IDを認証し直しても動作は変わらず。

「Galaxy Z Fold7」では「au Wi-Fiアクセス」をインストールして、「はじめる」をタップしてもセットアップがはじまらない。カバー画面（閉じた画面）でもメイン画面（開いた画面）でも同じ

ちなみに、「au回線から接続してもau IDが設定できない？」で指摘した問題は、一部のSIMフリー端末で起きるようで、モバイルネットワークに接続してから一定時間が経過すると、au IDの認証が必要な「au PAYカードチャージ」などのサイトで、「接続できませんでした」というエラーが起きる。

記事掲載後も何度かKDDIにレポートしたが、結局、解決しないまま。au PAYカードでのチャージなど、au IDの認証がかかるようなシチュエーションでは、機内モードに切り替えて、モバイルネットワークに接続し直してから操作することで対処している。その後、この件はどうなったんでしょう？ > KDDIさん

話を「au Wi-Fiアクセス」アプリに戻すと、「Galaxy Z Fold7」でセットアップができないけど、他のGalaxyはどうなんだろうと思い、「Galaxy S25 Ultra」（SIMフリー版）でも試したが、こちらは問題なく、セットアップが完了し、問題なく、使うことができた。その他にもXiaomi製やモトローラ製など、他のSIMフリー端末も試したけど、セットアップも動作も問題は起きなかった。

ただ、他のSIMフリー端末を試しているとき、ふと思い出したのがブラウザの設定。GalaxyシリーズにはAndroidプラットフォーム標準の「Chrome」のほかに、「Samsungブラウザ」がインストールされている。「Galaxy Z Fold7」では「Samsungブラウザ」が「デフォルトのブラウザアプリ」に設定されており、これを「Chrome」に切り替えてみると、「au Wi-Fiアクセス」アプリのセットアップが正しく動作し、アプリが利用できるようになった。

「設定」アプリの「アプリ」-「標準アプリを選択」-「ブラウザアプリ」で、ブラウザが「Samsungブラウザ」に設定されていると、セットアップができない。「Chrome」に切り替えれば、セットアップがはじまる

ちなみに、「Samsungブラウザ」は広告ブロックやシークレットモードなどの機能が充実しており、筆者は「Chrome」と使い分けている。

じゃあ、「Samsungブラウザ」では「au Wi-Fiアクセス」がセットアップできないかというと、そうではない。

前述の「Galaxy S25 Ultra」で「au Wi-Fiアクセス」アプリをインストールし直し、「デフォルトのブラウザアプリ」を「Samsungブラウザ」に設定してみたところ、何の問題もなく、セットアップは完了。Xiaomi製端末にも「Mi ブラウザー」という独自のブラウザーがインストールされているので、こちらでも試したが、結果は同様。

ブラウザの設定を変更し、「はじめる」をタップすると、セットアップがはじまり、「エリア品質情報送信機能のご案内」が表示される

ちなみに、「Samsungブラウザ」のバージョンをチェックしてみると、「Galaxy Z Fold7」は「28.0.2.56」、「Galaxy S25 Ultra」は「28.0.4.71」なので（2025年8月14日現在）、「Galaxy S25 Ultra」の方が少し新しいようだ。

ということで、「Galaxy Z Fold7」に「au Wi-Fiアクセス」をセットアップをするときの不具合は、「デフォルトのブラウザアプリ」を「Chrome」に設定することで、解決できた。

「au Wi-Fiアクセス」のセットアップが完了し、安全にWi-Fiに接続できるようになった

おそらく「au Wi-Fiアクセス」アプリでセットアップをはじめるとき、初期画面からブラウザーに遷移する流れになっていて、動作環境のチェックに、何らかのミスがあると推察される。

今回は「デフォルトのブラウザアプリ」の設定に気づくことができたが、前述のau IDの動作を含め、SIMフリー端末についても「もっとつなぐ」ための対応をお願いします。 > KDDIさん