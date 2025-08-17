°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Á°È±¥¹¥È¥ìー¥È¤ä²£Ê¬¤±¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡ª¥«¥º¥ìー¥¶ー¤È¤Á¤ç¤Ã¤³¤êÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¢£¡Ø¥¢¥Ù¥ìー¥¶ー¤Î¸«¸«³Ø³Ø¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ìー¥¶ー¤Î¸«¸«³Ø³Ø¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
Snow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥¢¥Ù¥ìー¥¶ー¤Î¸«¸«³Ø³Ø¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ìー¥¶ー¤Î¸«¸«³Ø³Ø¡Ù¤Ï¡¢°¤Éô¤È¥«¥º¥ìー¥¶ー¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«³Ø¡£¸«¤Æ³Ø¤ó¤Ç¥¯¥¤¥º¤òºî¤ë¡¢¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éº£¸å¤Ë³è¤«¤»¤½¤¦¤ÊÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£8·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢ºÂ¤ê»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤À°¤Éô¤È¥«¥º¥ìー¥¶ー¤Î»Ñ¤ä¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë°¤Éô¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢°¤Éô¤¬¥í¥±Àè¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÁ°È±¥¹¥È¥ìー¥È¡¢¥í¥±Àè¤Ç¤Ï²£Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ±·¿¤ä°áÁõ¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£