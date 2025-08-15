米ロサンゼルス市の大規模な再開発計画で、日本人建築家のテッド・トキオ・タナカさん（８２）が奮闘している。

慢性的な交通渋滞で地下鉄整備が進む中、駅の設計や周辺のまちづくりを担当し、日本らしいデザインも取り入れた。来年には、妻の実家があり、大規模な山林火災に見舞われた岩手県大船渡市に拠点を移す予定で、復興にも協力していくつもりだ。（大船渡通信部 広瀬航太郎）

「ついのすみかは大船渡」

日系人が多く暮らすダウンタウン「リトル・トーキョー」。２０２３年に完成した「リトル・トーキョー／アーツ・ディストリクト」駅はホームに太陽光が差し込み、壁などに明るい色が多用されている。周辺の繁華街の石畳に折り鶴や扇の模様を彫るなど「和」の要素も取り入れた。

「地下鉄は治安が悪いという印象を払拭（ふっしょく）する必要があった」と振り返る。リトル・トーキョーでは昨春、大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手を描いた壁画も完成し、多くの日本人観光客が訪れている。「日本らしいデザインで、後世まで安心して暮らせるまちづくりを目指したい」と話す。

東京・青山生まれ。１５歳の時に父の仕事で米アリゾナ州に移住し、同州立大で建築を学んだ後、設計事務所での勤務を経て独立した。ロサンゼルス国際空港に続く大通りに００年に完成した２６本の柱のモニュメント（高さ約８〜３０メートル）は代表作の一つ。夜には青や黄色などにライトアップされ、ロスのランドマークとして人気を集めている。

市中心部の再開発は、車社会のため地下鉄に反対の声が根強かったが、２８年のロス五輪開催が決まり、一気に加速した。手を挙げて新設の地下鉄駅の設計や周辺地域の景観改善事業に参画。計４駅の設計やアドバイザーを務め、３年以内の完成を見込む。一連の再開発を「建築家人生の集大成」と位置づける。

ロスは今年１月に、大船渡市も２月に大規模な山林火災に見舞われた。タナカさんは「海と山に囲まれた静かな環境で、ついのすみかは大船渡と決めていた」といい、来年までに大船渡に拠点を移す計画だ。「建築家として、できる範囲で復興に協力したい」と話している。