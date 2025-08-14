エアークローゼットが創業来初の純利益黒字化を達成、26年は15％超の成長を見込む

エアークローゼットが、2025年6月期決算を発表した。売上高は49億5700万円で、前年同期比で17.6％増加。営業利益は1億200万円（前年同期は3500万円の損失）で黒字転換、純利益は2300万円（前年同期は5300万円の損失）で創業来初の黒字化を達成した。

【画像をもっと見る】

同社は、収益性改善の要因について、主力のファッションレンタル事業「airCloset」の月額会員数増加と顧客単価の上昇を挙げた。月額会員数は4万209人で前年同期比で6.4％増加し、利用期間が6ヶ月以上のロイヤルユーザーの月次継続率は95％を超え、会員獲得効率の向上や継続率の上昇により収益性が改善した。

2026年6月期の業績予想については、売上高57億1600万円（前年同期比15.3％増）、営業利益8100万円（同20.9％減）、純利益4200万円（同18％増）を見込む。営業利益の減少については、倉庫移転に関わる一時的な費用増や、先行投資やベースアップ、人員増に伴う成長に向けた費用増によるものであると説明。期末会員数は同12％増の4万5000人を見込んでいる。今後の成長戦略として、コラボレーションや友達紹介機能、自社メディアを強化することで従来の広告中心から脱却した会員獲得手段の多様化を図るほか、オケージョンシーン向けサービスの拡大やメンズ向けサービス、法人向けサービスなどの新規領域への投資を積極化する方針。3年内に売上高100億円突破を目指すとしている。

■エアークローゼット2025年6月期（2024年7月〜2025年6月期）

売上高：49億5700万円（前年同期比17.6％増）

営業利益：1億200万円（前年同期は3500万円の損失）

純利益：2300万円（前年同期は5300万円の損失）

