「自然すぎる」「綺麗なフォーム」ダルビッシュ有の左投げを投手コーチが動画で紹介「世代を代表する投手」
パドレスのルーベン・ニーブラ投手コーチが12日（日本時間13日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。ダルビッシュ有投手（38）の見事な“左投げ”を紹介した。
ニーブラ投手コーチはブルペンで本来右投げのダルビッシュが右手にグラブをはめ左腕で綺麗な投球フォームから捕手のミットめがけ、真っ直ぐ投じる動画を投稿。
そして「ダルビッシュ有の体のコントロールとバランスは特別。世代を代表する投手」と記した。
この投稿には「ダルさんがリツイートしてるのに反転してるじゃんと思ってたら本当に左で投げてるんだ！あまりにも自然なフォームだから分からなかった」「左でもこれだけ綺麗なフォームでしれっと投げているあたり、身体のバランスと安定感を相当持っているのだとわかる」「もともと左利きなのかってくらい自然すぎるフォーム さすがダルさん」「疑問無く観てたけど気付いて えっ ってなったw」と驚きの声が寄せられた。
ダルビッシュは前日11日（同12日）のジャイアンツ戦で6回1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。このまま中5日ならば、17日（同18日）のドジャースとの3連戦3戦目に登板し、大谷と対戦する可能性がある。