¡Ö·ë²Ì½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×Ä«ÁÒÌ¤ÍèÃæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¬µïÄ¾¤ê¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥Æ¥¡¼¥éÅ¥¿ì¤ÇÄ«ÁÒ¤«¤é¼¸ÀÕ¤â¡Ö·ë²Ì½Ð¤»¤Ð¥Á¥ã¥é¡×Ä«ÁÒ¤ÏÊò¤ì¡ÖÌë¤Ï¤¤¤Ä¤âÄ«ÁÒÌ¤Íè¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£¶¡¦£µ¡×¡Ê£±£°Æü¡¢ÅÔÆâË¿½ê¡Ë
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢£¹Æü¤Ï¸ø³«·×ÎÌ¤È²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤»¡¼¤ä¤Ïº´¡¹ÌÚ£Ë£É£ÄÉö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¥Ã¥¯Àï¤ËÄ©¤à¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤ÇÅ¥¿ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬½Ð¤Æ¡¢Ä«ÁÒ¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¡¼¤ä¡£º´¡¹ÌÚ¤«¤é¤âÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö·ë²Ì½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ°û¤ó¤À¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¼ò¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤¸¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌÀÆü·ë²Ì½Ð¤»¤Ð¡¢¥Á¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°¤Ó¤ì¤º¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢£±²óÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¤Þ¤À¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãë¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ìë¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤òÉ¬¤ºÄ¶¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¤»¡¼¤ä¤«¤é¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Ç¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤»¡¼¤ä¤Ï°ÊÁ°¤âÅ¥¿ì¤·¡¢¡È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É±»ÅÄ½ã»Î¤Ë¡Ö±»ÅÄ¤«¥¹¥¤¥«¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£½ã»Î¥¶¥³¤ä¤ó¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¡¢¤½¤Î¸åÂÐÀï¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£