世界的に富裕層の「国外脱出」が加速しています。重税政策や相続税強化を背景に、自国にとどまることのリスクを感じた資産家たちは、より有利な税制や生活環境を求めて新天地を目指しています。なかでも英国では、長年富裕層を惹きつけてきた「ノンドム制度」の廃止が、大きな転換点となりました。その余波は他国にも波及しており、日本の富裕層にも新たな動きが広がりつつあります。

富裕層の国外脱出

英国から富裕層の国外脱出が止まりません。なかでも注目を集めているのが、世界有数の世襲資産家であるフレデリック・メドウス氏が、長年居住していた英国を離れ、母国ベルギーへ移住したというニュースです。また、エジプト出身の大富豪ナセル・サウィルス氏も英国を後にしました。

こうした「富の脱出」を加速させた最大の要因は、2025年7月5日に廃止された非永住者向けの優遇税制「ノンドム（Non-Dom）」制度です。この制度は1799年に創設され、長年にわたり英国に富裕層を呼び込む柱となってきました。制度の恩恵を受けていたノンドム該当者は7万5,000人に上り、英国政府に年間80億ポンド（約1兆5,000億円）もの税収をもたらしていました。

ノンドム制度の廃止により、今後10年間で英国は1,110億ポンド（約20兆円）の税収を失う可能性があると試算されています。Bloombergも「Going, Going, Gone: UK Non-Dom Exit Quickens After Tax Perk Ends（英国のノンドム離脱加速）」という見出しで大きく報じました。

税負担から逃れる世界の富裕層…流出先は？

英国のHenley & Partnersによると、2023年に税金を理由に母国を離れた高額資産保有者（HNWI：High Net Worth Individual）は、世界全体で14万人に達しました。そのうち英国からの流出は9,500人と最多で、これまで1位だった中国を初めて上回りました。

移住先として特に人気が高いのは、相続税のないイタリアやドバイです。続いて、オーストラリア、シンガポール、スイス、カナダなど、民主主義と安定した経済を併せ持つ国々が選ばれています。



日本の富裕層も「国外移転」に目を向け始めた

日本に目を向けると、年収2,000万円超の層は人口のわずか0.3％に過ぎませんが、彼らの保有資産は年収を大きく上回るケースが多いのが実情です。とりわけ、相続によって得られる資産額は、生涯所得の数十倍、場合によっては数百倍に及ぶこともあります。

しかし、日本でも今後、資産課税の強化は避けられない流れにあります。すでに、地主や中小企業オーナー、医師などを中心に、「資産の国際分散」や「国外移住」を真剣に検討する富裕層が増えつつあります。ところが、日本の税務当局はこうした動きに十分に対応できておらず、海外資産の監視・把握体制は依然として不十分なままであると筆者の目には映ります。

グローバルな視点で資産と生活を再構築する時代へ

富裕層のなかには、今後の資産保全と次世代への円滑な資産移転を見据え、世界的な視点でライフスタイルと資産戦略を再構築しようとする動きが加速しています。日本でも、「国外資産と暮らし」を視野に入れた選択肢が、いよいよ現実味を帯び始めています。

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾