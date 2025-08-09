こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマートフォンのカメラ機能は目覚ましいほど進化しており、プロ並みの写真や動画が簡単に撮影できるようになりました。

ただ、解像度が高く、細部まで鮮明に表現できるようになった反面、ひとつひとつのデータ量が大きくなったのも事実。

気にせずに保存し続けていると、いずれ訪れるのが「ストレージの空き容量がありません」の警告表示。

ですが、大切なデータは残しておきたいし、写真や動画をいちいちチェックして削除する作業は大変……。

そんな悩みを解決してくれるのが「ポータブルSSD」。PCを使わずにスマホのデータを直接保存できる救世主です。

その中でもトップクラスに使いやすい、I-O DATA（アイ・オー・データ）の「外付け SSD (1TB)」の魅力に迫ります。

iPhoneの背面にピタッと吸着。データ転送中も片手で持ち運びできる！

アイ・オー・データの「外付け SSD (1TB)」は、MagSafe対応。マグネットの力で簡単に着脱できます。

使用時に宙ぶらりんにならないため、安定した状態でデータ保存が可能です。着けたまま、写真や動画撮影ができるのも快適。

4K動画など、高品質なProRes動画も直接保存ができます！

さらに、効率的にデータを保存するファイルシステム「exFAT」を採用。WindowsとMac両方に対応しており、幅広い機器と互換性があります。

撮影したデータも、再フォーマットする手間なく、接続するだけで保存できるのは有難い。編集・加工の際にも重宝します。

大容量のデータもサクサク。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと超高速

高速転送を実現するUSB 20Gbps（USB 3.2 Gen2x2）に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと大容量のデータ転送もスムーズです。

バックアップやデータをコピーする時間などを大幅に削減し、気軽にストレージ環境を構築できます。

コネクタ部はUSB-Cなので表裏の向きを気にせず挿し込み可能。細かい部分でもストレスが少ない設計なのは嬉しいポイントです。

大容量なのに重さはたった32g。旅行や出張のデータ管理はお任せあれ！

約70mm（高さ）×62mm（幅）×8.2mm（奥行き）のコンパクトなボディで、カバンやポケットに収納してもかさばりません。

衝撃や振動に強く耐久性に優れており、約32gと軽量設計なので旅行や出張のお供にもGOOD。

IODATA独自の静音ランク「PLATINUM」認定を受けており、作動時に全く音が聞こえない静音性を実現。移動や就寝中でも周りを気にせずデータ転送ができる心強い味方です。

スマホのデータ管理を効率化し、外出先でも簡単＆安心して使えるアイ・オー・データの「外付け SSD (1TB)」をお見逃しなく！

IODATA 外付け SSD 1TB MagSafe 対応 マグネット式 USB Type-C 高速転送 最大読込速度1800MB/秒 撮影 vlog スマホ 容量【iPhone/iPad/Windows/Mac/Chromebook】SSMG-UWC1/UE 22,800円 Amazonで見る PR PR

