¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛÅìµþ¡¦¸¶½ÉÉ½»²Æ»ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¸ø¼°Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¸¶½É¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£Â¿ºÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥ÉÂÎ¸³¤¬Â·¤¦ÆâÉô¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¸¶½É¡×¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¥ó¥°¥¹¡¦¥¯¥í¥¹±Ø¹½Æâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥·¥«¥´¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼ ¥í¥ó¥É¥ó¤äÅìµþ¡¢¤½¤·¤ÆÀÖºä¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¾ïÀß¥·¥ç¥Ã¥×¡£
ÎÐË¤«¤Ê»²Æ»±è¤¤¤Ë¹½¤¨¤ëÆ±Å¹ÊÞ¤Ï¡¢ÁíÌÌÀÑÌó900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î2¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤äËâË¡¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¥Ð¡¼¡×¤ä¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¡£
¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¿¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ËâË¡Æ°Êª¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥¯¤ä¥Õ¥¯¥í¥¦¤¿¤Á¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
1³¬¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¸¶½É¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤È¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î4¤Ä¤ÎÎÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥×¥é¥¤¥É¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ãæ¿´¤À¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤äÊ¸¶ñ¡¢²Û»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¥É¡¼¥ë¡¢¥Ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¡¢¥ì¥¤¥Ö¥ó¥¯¥í¡¼¡¢¥¹¥ê¥¶¥ê¥ó¤Î³ÆÎÀ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÎÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾å¤Î³¬¤ØÂ³¤¯¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¾å¤òÉñ¤¦¥Õ¥¯¥í¥¦¤äÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¥ó¥¿¥¦¥ë¥¹¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¿¼¤¤¿¹¤ØÊ¬¤±Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2³¬¤Ï¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¶õ´Ö¤Ç¡¢ËâË¡Æ°Êª¤ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¥ª¡Ö¥ß¥Ê¥ê¥Þ¡×¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢ËâË¡¤Î¾ó¤òÁª¤Ù¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥Ö¤ËÌ¾Á°¤ò»É½«¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢³ÆÎÀ¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¥Î¡¼¥È¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÃæ¤Î¤ª²Û»Ò²°¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¥¯¥¹¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢É´Ì£¥Ó¡¼¥ó¥º¤ä¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ª¤Þ¤±¤ÎËâË¡»È¤¤¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
2³¬¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËâË¡³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤òÄó¶¡¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÃí¤°¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºîÃæ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎË¢¤òÇò¤¤¸ý¤Ò¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤ë¡È¥Ð¥¿¥Ó¤Ò¤²¡É¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¸¶½É¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥¯¤Þ¤ó¡Á¥Ô¥¶¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Á¡×¡¢±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹¡×¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° 6-31-17
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
