¥µ¥¶¥¨¤ÎÁÇÀø¤êµù¤ÇÅ®¤ì³¤½÷2¿Í»àË´¡¡2¿Í¤È¤â³¤½÷Îò¿ô½½Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¡Ê¡°æ¡¦ºä°æ»Ô
¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Ç¥µ¥¶¥¨µù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¤½÷2¿Í¤¬Å®¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Î°ÂÅçµù¹Á¶á¤¯¤Î³¤¤Ç¡Ö¹âÎð¤Î½÷À¤¬¥µ¥¶¥¨µù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ì½ï¤Ëµù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³¤½÷¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤½÷¤Ï¡¢ÍºÅçµù¶¨¤Ë½êÂ°¤¹¤ë80Âå¤È70Âå¤Î2¿Í¤Ç¡¢Ãç´Ö8¿Í¤ÈÁÇÀø¤êµù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢80Âå¤Î½÷À¤ÏÃç´Ö¤Î³¤½÷¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢70Âå¤Î½÷À¤Ï¾ÃËÉ¤ÎÀø¿å»Î¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤È¤â³¤½÷Îò¿ô½½Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÇÈ¤äÉ÷¤Ï²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤äÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£