£Ê£±¼¯Åç¡¦ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¤Ê¤¼ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡Á°±à¿¿À»»á¤¬¸«²ò¡ÖËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡£Ê£±¼¯Åç¤Î£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤ÆÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤òÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡ËÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÁ°±à¿¿À»»á¡Ê£µ£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ë¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¸å¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¸ÅÁã¡¦¼¯Åç¤ØÉüµ¢¡£ËèÇ¯¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¸¥¿ÈÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²¤½£Ä©ÀïÁ°¤Ë¼¯Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£¸Ç¯£±£±·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥±¥¬¤Ç¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÂåÉ½¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¾·½¸ÂÔË¾ÏÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÎÊÔÀ®¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤â°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡ÖÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°±à»á¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬ÂåÉ½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¶¨²ñ¤Ë¤½¤Î°Õ¸þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç»þÀÞ¸«¤»¤ëÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¸ÀÆ°¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÏÂ¤òÍð¤¹¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½ÅªÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢²¤½£ÁÈ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ËÎÏ¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤Ø¤Þ¤¤¿Ê¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤±¤Ë¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£