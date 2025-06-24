À¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¿·½ÉÀþ¤Î¡ÖÄ¾ÄÌ±¿Å¾¡×Éü³è¤µ¤»¤Æ¡ª2019Ç¯3·î¤«¤é¡È¤º¤Ã¤ÈµÙ»ßÃæ¡É ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î²óÅú¤Ï
ÅìÂ¼»³±Ø¤Î¹â²Í²½¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢2019Ç¯3·î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤«¤éµÙ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÈÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¡£ºÆ³«¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÙ»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¿·½ÉÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤É¤¦¤Ê¤ë
¡¡À¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï2024Ç¯6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Âè20²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤òºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼ç¤«¤é·Ð±Ä¿Ø¤ØÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´Æ»»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏµÙ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¤ÈÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¹ñÊ¬»ûÀþ¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ç¤Ï2019Ç¯3·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ°ÊÁ°¡¢¹ñÊ¬»û¡ÁËÜÀî±Û´Ö¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÎó¼Ö¤¬ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤ËÊÒÆ»Ëè»þ1ËÜ±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÂ¼»³±Ø¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤ËÈ¼¤¤ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÊ¬»ûÀþ¤Ï¹ñÊ¬»û¡ÁÅìÂ¼»³´Ö¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÊ¬»û¡ÁËÜÀî±Û´Ö¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÅìÂ¼»³±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ±±Ø¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤Ë´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¸å¤Ë¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¿·½ÉÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊÄ¾ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ªÆü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÊ¬»û¡ÁËÜÀî±Û´Ö¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÅ´Æ»¤ÎÄ®ÅÄÌÀ ¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅìÂ¼»³±Ø¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬»ûÀþ¤È¿·½ÉÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÊ¬»ûÀþ¤«¤éËÜÀî±Û¤Ø¤ÎÄ¾ÄÌ¤ÏÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹ñÊ¬»û¡ÁËÜÀî±Û´Ö¤ÏÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÇºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶è´Ö¤Ç¡¢¸µ¡¹¤Ï1894¡ÊÌÀ¼£27¡ËÇ¯¤Ë»äÅ´¡ÖÀî±ÛÅ´Æ»¡×¤ÎÏ©Àþ¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾åÅÄ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Û¥Æ¥ë,
²£ÉÍ,
Áòµ·,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼