ビリヤニ好き歓喜！ カレーおじさんもゾッコンの「パラダイスアレー」が独立店舗をオープン

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、間借り店として人気を博し、待望の独立店舗をオープンした「パラダイスアレー」を紹介します。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#215】「パラダイスアレー」

2025年3月13日にオープンした「パラダイスアレー」

カレーとビリヤニの激戦区である神田の地において間借り営業からスタートし、すぐ近くに移転してからも神田のカレー好き、ビリヤニ好きに愛されてファンを増やしていた「パラダイスアレー」が遂に独立。2025年3月13日、白山駅の近くに開店しました。

神田での間借り営業を経て、白山で独立店舗をオープン!

インドカレーやビリヤニはもちろん、フュージョン感のある創作料理やデザートまですべてが個性あるおいしさの万能なお店であり、2025年ブレイク候補として以前ご紹介したお店です。

レトロな雰囲気の店内

新しい店舗は喫茶店を改装したということもあってか、外には大きくCAFEの文字があるのが印象的。店内も明るく落ち着いた雰囲気で、所々にインドを感じさせる装飾が楽しいです。

「カレー水」

幅広いメニューからまずは「カレー水」300円を。こちらはトマト水という料理をカレーのスパイスでアレンジしたもので、優しく穏やかながら確かにカレー味のスープとしていただけ、良いスターターです。

「チキンカフリール」

続いて「チキンカフリール」1,260円。インド南西部ゴア地方の名物料理で、スパイスとハーブでマリネしたチキンを焼いたもの。これとご飯だけでも十分なごちそうとなる一品であり、お酒にも合います。

「豚と緑ムング豆の煮込み」

「豚と緑ムング豆の煮込み」1,240円は、フランスはオーベルニュの郷土料理をスパイスでアレンジしたもの。カシアや八角を使い、ココナッツウォーターで煮込んだ豚は甘やかな香りをまとい、おしゃれで上品な豚の煮込みとなっていました。

「鯖のビリヤニ」

メインはお店の看板メニューのひとつである「鯖のビリヤニ」1,500円。南インド・ケララのサラセリーという街のスタイルを踏襲したビリヤニは、皿に盛り付けられた状態からターリーにひっくり返していただくと、存在感のある鯖が。

ビリヤニののった皿を返すと、鯖カレーが現れます

ドライな鯖カレー的な感覚で、副菜と混ぜ合わせながら食べると味が千変万化して楽しさもおいしさも膨らみます。

もうお腹いっぱいでしたが、ここのデザートのおいしさを知っている者としては食べないわけにはいきません。

「ロッシェ」と「チャイ」

というわけで「ロッシェ」250円と「チャイ」350円でしめくくり。ロッシェにも色々ありますが、こちらのはメレンゲタイプのふわっと軽く口溶けの良いロッシェで、香ばしくまろやかなチャイがよく合い、至福のひとときを得られました。シェフは元パティシエなので本領発揮と言えるでしょう。

今回はプチコース仕立てでメニューを組み立てましたがやはり何を食べてもおいしいです。今回のように利用するのも良し、ランチにカレーやビリヤニの単品でお腹を満たすも良し、コーヒーやチャイと共にスイーツを楽しむカフェ利用としても良しの万能なお店。

近所の方は是非ともさまざまな形でこちらのお店を普段使いしていただきたいです。神田時代からのファンの方にとっても、神田エリアから電車に乗ってそう遠くない位置ですし、わざわざ行く価値のあるお店ですよ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆パラダイスアレー住所 : 東京都文京区白山1-8-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

