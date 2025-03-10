¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¡Ø¤Ê¤´¤ß¡Ù¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­ーÂçÅýÎÎ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¤³¤Î¸ýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»þ¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­ー¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£³°¸òÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÏÂÊ¿¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

ÌÐÌÚ»á¤Ï¼«¿È¤ÎÃø½ñThe way of nagomi¡Ø¤Ê¤´¤ß¤ÎÆ»¡Ù¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¡¢Ä´ÏÂ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¸å¤â¤·ÏÂÊ¿¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÏÂÊ¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥­ー¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÅÜ¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤ÄÅÜ¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢ÅÜ¤ë¤Ù¤­»þ¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÀâ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉÑÈË¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¸å¤Î¤Ê¤´¤ß¤¬°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¸å¤Î¤Ê¤´¤ß¡¢¤³¤ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÅÜ¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À­¤òÁÊ¤¨¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:06

ÅÜ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë½ÅÍ×À­
03:09

ÅÜ¤Ã¤¿¸å¤ÎÏÂ¤ß¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
01:33

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÜ¤ê¤Î½Ö´Ö

´ØÏ¢µ­»ö

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡¢µþÅÔ¸æ½ê¤òÎ¹¥é¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿²óÁö¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡¢µþÅÔ¸æ½ê¤òÎ¹¥é¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿²óÁö¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×

 Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ëLINEÄÌÃÎ¤Î°Õ³°¤Ê¿¼¤µ¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉ¬Í×À­´¶¤¸¤º

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ëLINEÄÌÃÎ¤Î°Õ³°¤Ê¿¼¤µ¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉ¬Í×À­´¶¤¸¤º

 º´²ì¿·Ê¹¼ÒÄ¹¡¦ÃæÈøÀ¶°ìÏº¡¢ÆüËÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤Ë¶ì¸À¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×

º´²ì¿·Ê¹¼ÒÄ¹¡¦ÃæÈøÀ¶°ìÏº¡¢ÆüËÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤Ë¶ì¸À¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 10.10Ëü¿Í 6672 ËÜ¤ÎÆ°²è
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ­¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤­Êý¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À­¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ­¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube