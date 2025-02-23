Áá°ðÅÄÂ´¤Î41ºÐÃËÀ¤¬Àì¶È¼çÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡£»Ò¤É¤â6¿Í¤ÈÇ¯¼ý700Ëü±ß¤ÎºÊ¡¢·î¤Î¾®¸¯¤¤3Ëü±ß¤Î¹¬¤»
º£¡¢ÃæÇ¯¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê³Ê¾å¤«¡¢³Ê²¼¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£²ñ¼Ò¡¢°á¿©½»¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÇ½¤µ¤ò´Þ¤áÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¿ô»ú²½¡É¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬²á¤´¤·¤¿È¾À¸¤Î¡Ö³Ê¡×¤Ï°ìÎ®¡©¤½¤ì¤È¤â»°Î®¡©¡¡¹â³ØÎò¤Ê¤Î¤ËÎ©¿È½ÐÀ¤¤ò¼Î¤Æ¡¢Àì¶È¼çÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢¡Áá°ðÅÄÂçÂ´¤Î¸µ¶µ°÷¤¬8¿Í²ÈÂ²¤ÎÀì¶È¼çÉ×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿µï¾ì½ê
Î©¿È½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÃË¤Î¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉ×¤Î¾®ÎÓÂç²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦41ºÐ¡Ë¤À¡£
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿½÷À¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Â»Ò3¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¶µ°÷¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¿´¿È¤È¤â¤ËÉÔÄ´¤È¤Ê¤êÂà¿¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸¤¯¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡Ø·ëº§¤·¤Æ¼çÉ×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ËèÄ«7»þ¤´¤í¤Ëµ¯¾²¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢8¿ÍÊ¬¤Î²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢22»þ°Ê¹ß¤ÏÉ×ÉØÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢24»þ½¢¿²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Àì¶È¼çÉ×¤ËÄñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¹â³ØÎò¤À¤¬¡¢Àì¶È¼çÉ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Äñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤à¤·¤í·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¥¼¥í¤À¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡Ø²ÈÄí¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶òÃÔ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾å¤Î»Ò¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤¿ºÊ¤ÈÆó¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹Í¾Íµ¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡·î¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï3Ëü±ß
¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ëºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï700Ëü±ß¤Û¤É¡£Êä½õ¶â¤â·î¤Ë13Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡ÖºÊ¤«¤é¤Ï·î3Ëü±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é100Ëü±ß¤¯¤é¤¤Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÐ³°Åª¤Ê¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê¹¬¤»¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤é¤¬¾Íè¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ÇÂçÀ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¡¢»Ò¤É¤â¤¬Áá°ðÅÄ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°ìÈÖ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡ÎÃæÇ¯¤Î³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ï¡½
¢¡Áá°ðÅÄÂçÂ´¤Î¸µ¶µ°÷¤¬8¿Í²ÈÂ²¤ÎÀì¶È¼çÉ×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿µï¾ì½ê
Î©¿È½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÃË¤Î¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉ×¤Î¾®ÎÓÂç²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦41ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¶µ°÷¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¿´¿È¤È¤â¤ËÉÔÄ´¤È¤Ê¤êÂà¿¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸¤¯¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡Ø·ëº§¤·¤Æ¼çÉ×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ËèÄ«7»þ¤´¤í¤Ëµ¯¾²¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢8¿ÍÊ¬¤Î²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢22»þ°Ê¹ß¤ÏÉ×ÉØÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢24»þ½¢¿²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Àì¶È¼çÉ×¤ËÄñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¹â³ØÎò¤À¤¬¡¢Àì¶È¼çÉ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Äñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤à¤·¤í·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¥¼¥í¤À¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡Ø²ÈÄí¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶òÃÔ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾å¤Î»Ò¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤¿ºÊ¤ÈÆó¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹Í¾Íµ¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡·î¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï3Ëü±ß
¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ëºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï700Ëü±ß¤Û¤É¡£Êä½õ¶â¤â·î¤Ë13Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡ÖºÊ¤«¤é¤Ï·î3Ëü±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é100Ëü±ß¤¯¤é¤¤Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÐ³°Åª¤Ê¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê¹¬¤»¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤é¤¬¾Íè¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ÇÂçÀ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¡¢»Ò¤É¤â¤¬Áá°ðÅÄ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°ìÈÖ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡ÎÃæÇ¯¤Î³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ï¡½