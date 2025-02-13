ONE PIECE¡¦¥Ê¥ß¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¡Ö°Û¼¡¸µÂÎ·¿¡×!?ITZY¡¦¥æ¥Ê¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëµÓ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÚPHOTO¡Û
ITZY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥æ¥Ê¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Ê¡¢ONE PIECE¡¦¥Ê¥ß¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¶Ã°Û¤ÎÈþ¤¯¤Ó¤ì
¥æ¥Ê¤Ï2·î12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOACH¡Ê¥³¡¼¥Á¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¥æ¥Ê¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼´éÉé¤±¤Î²«¶âÈæÎ¨¤ÎÂÎ·¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£170cm¤Î¥æ¥Ê¤À¤¬¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬µÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÄ¹¤¤¡£
Ìë¤Ï¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¥æ¥Ê¡£¥¯¥í¥Ã¥×¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Ó¥ì¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÇö¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Èþ½Ñ´Û¤ä¥é¡¼¥á¥ó²°¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤âËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÊÂÎ·¿¡×¡Ö¥À¥µ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò´é¤Ç²ò·è¤µ¤»¤ë¥æ¥ÊÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥æ¥Ê¤Ï1·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø2024 MBC²ÎÍØÂçº×ÅµWANNABE¡ÙÂè1Éô¤Ç¡¢aespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡¢NMIXX¡¦¥½¥ê¥å¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¥æ¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥·¥ó¡¦¥æ¥Ê¡£2019Ç¯2·î¤ËITZY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£2015Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÇ¯Ëö¼ø¾Þ¼°¡ÖKBS²ÎÍØÂç½Ëº×¡×¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Î»Ô¡¦Æ»Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£