「コーチ（COACH）」が、体験型コンセプトストア「コーチ プレイ＠キャットストリート」を2月29日にオープンする。体験型コンセプトストアとしては最大規模で展開し、日本初となるカフェも併設する。 【画像をもっと見る】 同ストアは神宮前・BANK GALLERYに展開し、それぞれテーマが設定された6つのエリアで構成。熟練のクラフトマンとともに世界に一つだけのカスタマイズを施すことのできる「コーチ クリエイト（Coach Creat