八木莉可子さん、大学生活の本音を語る！若年層向けのノートPC「FMV Note C」がお披露目された、FMVブランドリニューアル・新製品発表会

富士通クライアントコンピューティング株式会社は、FMVをブランドリニューアルし、新製品を発売することに伴い、「FMVブランドリニューアル・新製品発表会」を2025年1月16日(木)に開催した。イベントには、同ブランドが展開する、がんばる大学生を応援する新プロジェクト「GOOD CAMPUS LIFE Project」のTikTokに出演した、女優の八木莉可子が応援に駆けつけた。

■プレミアムなブランドに成長させたいイベントは、富士通クライアントコンピューティング株式会社(FCCL) 代表取締役社長 大隈 健史氏の挨拶から始まった。大隈氏は冒頭、コロナ禍を経た社会の大きな変化に触れ、「パソコンは日本の暮らしや働き方に欠かせないツールへと再定義されたと捉えている。FMVも変わるべき時が来た」と述べ、FMVのブランドリニューアルを発表した。新しいFMVのコンセプトとして、「シンプルで分かりやすいこと」、「現代の価値観に合うこと」、「日本の暮らしを応援すること」の3点を挙げ、「これまでFMVは幅広いラインアップを揃えてお客様に支持されてきた。今後もブランド全体の幅広さは変わらない」としながらも、「一つひとつの製品の個性を際立たせ、お客様に『これが欲しい!』と思っていただけるプレミアムなブランドに成長させたい」と語り、一新されたブランドロゴを公開した。富士通クライアントコンピューティング株式会社 代表取締役社長 大隈 健史氏続いて、新製品「FMV Note C」のお披露目が行われた。大隈氏は、「若年層の価値観にフォーカスし、デザインやアプリケーション、UXを見直した新しいFMVの象徴である」と説明した。「FMV Note C」の開発にあたっては、現代の若者の価値観を深く理解することを最優先に掲げ、20代の若手社員をブランドマネージャーに据えた「FMV From Zero プロジェクト」を立ち上げた。大隈氏は、「若手の感性を活かし、ベテランエンジニアがそれを実現した。紆余曲折はあったが、自信を持ってお届けできる製品に仕上がった。今回のブランドリニューアルは、ロゴや製品の刷新にとどまらず、会社の風土や文化を進化させ、日本の暮らしを応援する企業としての意志を体現している」と語り、「FMV Note C」が新しいFMVのコンセプトを象徴する製品であることを強調した。最後に、これまでの大学との協業や共創活動をさらに発展させた新たな企業活動として、「GOOD CAMPUS LIFE Project」の始動が発表された。大隈氏は、「現在の学生の価値観を深く理解し、社会や学生を応援していく」と述べ、未来志向の取り組みを展望した。新製品「FMV Note C」■FMV Note C」の開発背景と、「GOOD CAMPUS LIFE Project」が明らかにFCCLの若手社員を中心に、「FMV Note C」の開発を主導した「FMV From Zero プロジェクト」からFMV Note C ブランドマネージャー 堀 志織氏、同 ブランドマネージャー 佐藤 快氏が登壇した。堀氏は「私たちが最も大切にしたのは、『パソコンへの本音』。若年層が抱えるモヤモヤした感情に正面から向き合い、開発の指針となるキーワードを決めた。それは「心地よい」という感性的な価値にこだわること」と「FMV Note C」の開発背景について説明した。その上で「FMV Note C」のこだわりとして、『Noiseless Design』、『Comfortable Silence』、『Original Apps』の3点を挙げた。「一目惚れするようなシンプルで洗練された外観にこだわり抜いた。大学生にとって、パソコンを使う時間とプライベートな時間は溶け合っている。また、大学生にヒアリングをする中で、買ってから後悔したこととして挙げられたのが『ファンの音がうるさい』という声だった。エンジニアチームが熱解析と試作を繰り返し、ファンレス設計を実現した。そして『FMV Note C』は大学生の使い方を徹底的に観察して、彼らの使い方にマッチするアプリだけを搭載した。今回は新規アプリ『Float Access』の開発も行い、『時短』や『簡単操作』をキーワードに、パソコンを初めて使う若年層が、作業をスムーズ行える機能を搭載した」と、説明した。FMV Note C ブランドマネージャー 堀 志織氏続けて佐藤氏は、『GOOD CAMPUS LIFE Project』について説明した。「私たちFMVは、これまでも大学とのコラボレーションを行っており、FMVが一人ひとりの大学生にとって、より身近で共感を得られる存在となることを目指す」とし、プロジェクトのVol.1として早稲田大学 繊維研究会と「CAMPUS WEAR」の共同開発を発表した。「学生たちを応援するために、直接的な支援にとどまらない新たな応援の形を模索した。従来のパソコン領域をより拡張し、想像力や感性を刺激する形で学生を応援する。これこそが、FMVらしい応援のあり方だ」と意気込んだ。FMV Note C ブランドマネージャー 佐藤 快氏■八木莉可子さんが登場!一人二役、さらにはポエトリーリーディングへ初挑戦したドラマの裏側に迫る会の後半では、俳優の八木莉可子さんが真っ白なワンピース姿で登場。八木さんが主演を務めたTikTokミュージックドラマ「うぇいだけが青春ですか?」のティザー映像が初公開された。ドラマについての感想を聞かれると、八木さんは、「新しい形のドラマになっていて、音楽も交えながら見られる作品になっています。私自身も去年の3月に大学を卒業したばかりで、自分も共感できるところがあったり、最近の大学生が抱える本音や葛藤がたくさん詰まっている作品」と、ご自身の経験を重ね合わせながら語った。さらに、八木さんがこのドラマで“挑戦”したことを聞かれると、「一人で二役演じることと、ポエトリーリーディングに初挑戦しました」と回答。「一人二役で全く違うキャラクターを演じる経験がなかったので、自分が自分に話しかけるところなどは不思議な感覚でした。ポエトリーリーディングは、音楽に乗せてラップ調のようで、歌うと感じでもなく、音楽と語りかけが融合されたように話すところが難しかったですが、新しい経験でワクワクして楽しかったです」と撮影を振り返った。ドラマの撮影を振り返る、八木 莉可子さん続いて、全国の大学生1,000人を対象に実施した「令和大学生のモヤトリアム調査」の結果についてのトークを実施した。調査結果から見えた、大学生が抱える本音や“モヤモヤ”、世の中から感じている偏見などの実態を踏まえ、昨年大学を卒業されたばかりの八木さんに、自身の大学生活を振り返っていただいた。調査では、7割以上の大学生が大学生活に「忙しさ」を感じると回答。この結果について八木さんは、「私も、まさにこの7割の中の1人だったと思います!授業はもちろん、レポートの提出や卒業論文の資料集めで、図書館へ行かなくちゃなど…。お仕事との両立が大変でした」と、同じ悩みを抱えていたと告白した。また、「大学生の2人に1人が大学生はモラトリアムと言われることに違和感を覚えている」という結果に対しては、「分かります!私のような“芸能活動”という分かりやすいものではなくても、生活のためにアルバイトを頑張っていたり、ゼミに本気だったり、サークルに入っている人だったり、それぞれで、忙しくがんばる理由がある人たちが周りにたくさんいました」と、八木さんも共感された様子だった。自身の大学生活を振り返る、八木 莉可子さん次に、『莉可子的、大学生の本音トーク』と題し、八木さんに大学生が抱える本音について伺った。まず一つ目の本音として八木さんは、「大学生って学びまくりだ!」と回答。「授業を自分で選択するのは初めての経験で、授業で得た学びだけでなく、キャンパスライフから学ぶこともたくさんありました。私はコロナ禍でオンライン授業から大学生活をスタートしましたが、オンラインでも友達を作ることができ、これもまた新たな学びだったと感じています。振り返ると、キャンパスライフも頑張って大学生活を楽しんだと思います」と、自身の大学生活について振り返った。八木さんが挙げた二つ目の本音は、「大学生って、選択肢が多い。」だった。「必修だけでなく、自由に選べる授業を自分次第でどう取るか、サークルに入るか、バイトをするか…授業以外の時間を何に使うか、選択肢の多さに翻弄されていました」と大学生活で直面した環境の変化について語った。八木さんが挙げた二つ目の本音会の終盤には、「GOOD CAMPUS LIFE Project」のVol.1として、「がんばる大学生」を”ファッション”という身近な接点からサポートしようとする思いから生まれた「CAMPUS WEAR」がお披露目された。この「CAMPUS WEAR」は、国内最古のファッションサークルであり、数々のデザイナーを輩出してきた早稲田大学 繊維研究会と共同開発したもので、大学生のがんばる時間を快適にするための工夫が随所に施されている。「CAMPUS WEAR」袖部分はクッションのような素材を使用し、パソコン作業時の腕の負担を軽減した。背中にはボタンで取り外して使えるクッションが収納されている。八木さんは実際にクッションを取り外し、「本当にクッションだ!服からクッションが出てくるなんて!確かに、大学の教室の椅子って固かったりして、授業で90分座り続けているとお尻が痛くなってくることもあったので、嬉しいです」と興味津々の様子だった。さらに、襟元には一見ネックピローのように見えるデザインが施されているが、実はフードが収納されており、被ることで集中しやすい仕様になっている。この工夫に対して八木さんは「すごいですね!私も大学生時代、レポートを書いていて疲れちゃって、腕を枕にして机で寝ちゃったことがありました。ネックピローがあると疲れにくいのが嬉しいです。フードがあることで、リラックスモードも集中モードもサポートしてくれますね」と感心し、がんばる大学生に寄り添う機能満載のウェアに感動された様子だった。最後には「私自身、大学生の皆さんがこんな風に思っていたんだと共感することがあり、今日の発表会の場も学びの場になりました。FMV Note Cは本当にすごく使いやすいので、ぜひ大学生の皆さんにFMV Note Cを選んでいただきたいです。」と本日の感想をコメントされ、会は幕を閉じた。背中にはボタンで取り外して使えるクッションが収納されている「FMV Note C」と「CAMPUS WEAR」■ブランドリニューアルの象徴「FMV Note C」発表会終了後には、FMV新製品をタッチ&トライできるコーナーも用意され、今回発表された「FMV Note C」を実際に手にとって体験することができた。FMVは、新たなブランドロゴを「FMV」の3文字が均整のとれたデザインに刷新し、ブランドのテーマカラーを白と黒とした。ブランドリニューアルの象徴として誕生した「FMV Note C」は、若年層の感性とニーズを徹底的に反映したノートパソコン。若い世代の社員が中心となり、パソコンに求められる全ての要素をゼロから見直し、若年層が「本当にほしいもの」が形にされている。「FMV Note C」は、難しい・面倒くさそう・失敗したくないといった若年層のパソコンに対する素直な気持ちに寄り添い、日常の中で心地よく使えるパソコンが目指されている。「がんばる時間を、心地よい時間へ。」をコンセプトに掲げ、初めて「FMV Note C」を知るその瞬間から、購入・使用・サポートに至るまで、製品体験すべてにおいて“心地よさ”を提供するための作り込みが行われている。「FMV Note C」今回の「FMVブランドリニューアル・新製品発表会」は、ブランドの新たなビジョンと若年層のライフスタイルに寄り添う「FMV Note C」の魅力を存分に伝える内容となった。若い世代の感性を活かし、学生や若年層のリアルなニーズを反映した「FMV Note C」は、これからのパソコンに求められる価値を象徴する製品として注目を集めるだろう。また、「GOOD CAMPUS LIFE Project」を通じた大学生支援や「CAMPUS WEAR」といったユニークな取り組みは、単なる製品提供にとどまらない、共感を生む新しい応援の形を提示している。今回のブランドリニューアルにより、製品の機能やデザインを進化させるだけでなく、暮らしに寄り添い、心地よい体験を届けるブランドとしての存在感をさらに高めていくと思われる。「FMV Note C」とともに、学生や若い世代がより快適で創造的な生活を送れる未来を期待せずにはいられない。テクニカルライター 後藤 響平■「FMV Note C」製品情報■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube パソコンに関連した記事 