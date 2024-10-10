¡ÚÂ®Êó¡Û½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ »ùÆ¸1¿Í¤±¤¬ ÂçÄÅÄ®¤Î¹ñÆ»57¹æ
10Æü¸á¸å¡¢ÂçÄÅÄ®¤Î¹ñÆ»57¹æ¤Ç¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅÄ®°ú¿å¤Î¹ñÆ»57¹æ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10Æü¸á¸å3»þÈ¾Ê¬º¢¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ê¤É38¿Í¤ò¾è¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆ»¾å¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬U¥¿ー¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¹¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¤Ï¸©³°¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ò¾è¤»¤Æ·§ËÜ¸©Æâ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£