アル・パチーノ(84)の恋人ノア・アルファラさん(30)が、大御所コメディアンのビル・マー(68)とホテルから出てくる姿がパパラッチに撮影された。ノアさんはビルが運転する車の助手席に乗り、笑顔を浮かべていた。この数時間前には、ノアさんとパチーノがレストランから出てくる場面が目撃されていた。今のところ、ノアさんとビルの関係については明らかになっていない。アル・パチーノは、2022年4月にテレビプロデューサーのノア・アルファラさんとの交際が発覚した。翌年5月にノアさんがパチーノとの第1子を妊娠していることが明らかになり、6月には息子ローマン・パチーノくんが誕生した。

その後、パチーノは、ローマンくんが母親とほとんどの時間を過ごすことに加え、毎月の養育費支払いにも合意した。ノアさんは2017年から2018年まで、「ザ・ローリング・ストーンズ」のフロントマン、ミック・ジャガー(81)と交際していたことがあり、超年上の男性が好みのようだ。そのノアさんが現地時間6日未明、38歳年上のコメディアン、ビル・マーと米ロサンゼルスの5つ星ホテル「シャトー・マーモント」から一緒に出てくるところをパパラッチに撮影された。ビルはコメディアンであると同時に、政治評論家やテレビ司会者としても活躍している。これまで結婚歴がなく、長年にわたって独身主義や子どもを持たない生き方を貫いてきた。複数の現地メディアが掲載した写真には、ビルとノアさんが黒いセダンに乗り込んでホテルを後にする様子が写っている。ビルは白いシャツの上にグレーのブレザーを羽織り、運転席でハンドルを握っている。助手席に座るノアさんはダークなロングヘアを下ろし、胸元が大きく開いた黒いタンクトップを着ている。2人はカメラのフラッシュを浴びても落ち着いた様子で、笑顔を浮かべてパパラッチの前を通り過ぎた。この数時間前には、ノアさんとパチーノがウェスト・ハリウッドにあるレストラン「Chez Mia」から一緒に出てくる姿が激写されていた。ノアさんは黒い車の運転席に座り、パパラッチに笑顔を見せながら両手を振り、リラックスした様子だった。パチーノは黒いサングラスをかけて、助手席に座って窓の外を眺めていた。9月にノアさんは30歳の誕生日を迎えたが、バースデーパーティにはパチーノも参加し、2人が一緒にバースデーケーキのキャンドルを吹き消した。ノアさんの妹ソフィア・アルファラさん(18)が自身のInstagramで、その瞬間の動画を公開した。ノアさんとビルがなぜホテルにいたのか、また2人の関係については明らかになっていない。現地メディアがビルとパチーノの代理人に問い合わせたが、コメントは発表されていない。パチーノは現地時間5日に米紙『The New York Times』が掲載したインタビューで、1歳になったローマンくんの成長ぶりについて「いろんなことを学んでいるよ」と明かした。パチーノは2人の女性との間に3人の子どもをもうけており、ローマンくんは4番目の子どもだ。インタビューでは、80代でパパになったことが、現地時間8日に出版される自身の回顧録『Sonny Boy』を執筆する決意につながったと語っていた。