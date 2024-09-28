岐阜vs金沢 スタメン発表
[9.28 J3第30節](長良川)
※15:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 2 岡崎慎
DF 4 甲斐健太郎
DF 37 寺阪尚悟
MF 6 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 41 中山開帆
DF 5 石田崚真
DF 39 遠藤元一
MF 10 庄司悦大
MF 38 新垣貴之
FW 7 河波櫻士
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
天野賢一
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
MF 6 梶浦勇輝
MF 10 嶋田慎太郎
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 25 小島雅也
MF 30 大谷駿斗
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 5 櫻井風我
DF 55 平智広
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
※15:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 2 岡崎慎
DF 4 甲斐健太郎
DF 37 寺阪尚悟
MF 6 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 41 中山開帆
DF 5 石田崚真
DF 39 遠藤元一
MF 10 庄司悦大
MF 38 新垣貴之
FW 7 河波櫻士
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
天野賢一
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
MF 6 梶浦勇輝
MF 10 嶋田慎太郎
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 25 小島雅也
MF 30 大谷駿斗
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 5 櫻井風我
DF 55 平智広
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰