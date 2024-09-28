[9.28 J3第30節](長良川)

※15:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 50 後藤大輝

DF 2 岡崎慎

DF 4 甲斐健太郎

DF 37 寺阪尚悟

MF 6 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 16 西谷亮

MF 19 松本歩夢

MF 23 萩野滉大

MF 24 粟飯原尚平

FW 11 藤岡浩介

控え

GK 41 中山開帆

DF 5 石田崚真

DF 39 遠藤元一

MF 10 庄司悦大

MF 38 新垣貴之

FW 7 河波櫻士

FW 99 イ・ヨンジェ

監督

天野賢一

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 4 井上竜太

DF 38 山本義道

MF 6 梶浦勇輝

MF 10 嶋田慎太郎

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 25 小島雅也

MF 30 大谷駿斗

FW 71 田口裕也

控え

GK 1 白井裕人

DF 5 櫻井風我

DF 55 平智広

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

FW 11 杉浦恭平

FW 77 マリソン

監督

伊藤彰