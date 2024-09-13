¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢9·î13Æü21»þ¤«¤é¡ÖiPhone 16 Pro¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó³«»Ï¡ª iPhone SIM¥Õ¥ê¡¼¤â218Å¹ÊÞ¤Ç°·¤¦
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î100Ëþ¥Ü¥ë¥È¤ò´Þ¤á¤Æ9·î13Æü21»þ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤iPhone 16 Pro¡¢iPhone 16 Pro Max¤ò»Ï¤á¡¢iPhone 16¡¢iPhone 16 Plus¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÁª¤Ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó²èÌÌ¤«¤éÃÏ°è¤ä¼õ¤±¼è¤êÅ¹ÊÞ¤òÁª¤ó¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¡£
¡¡au¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢iPhone SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Ìó¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¤ÏiPhone SIM¥Õ¥ê¡¼¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î11Æü¸½ºß¡¢218Å¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÍ½Ìó²èÌÌ¤«¤éÃÏ°è¤ä¼õ¤±¼è¤êÅ¹ÊÞ¤òÁªÂò
¡¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÁª¤Ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó²èÌÌ¤«¤éÃÏ°è¤ä¼õ¤±¼è¤êÅ¹ÊÞ¤òÁª¤ó¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¡£
¡¡au¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢iPhone SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Ìó¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¤ÏiPhone SIM¥Õ¥ê¡¼¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î11Æü¸½ºß¡¢218Å¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£