ピンホール写真の第一人者！エドワード・レビンソン写真展『フランスの光』【Art Gallery M84】

Art Gallery M84は、 2024年9月9日(月)よりエドワード・レビンソン写真展『フランスの光』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第144回目の展示として実施する写真家 エドワード・レビンソンの個展。本写真展は、ピンホール写真の第一人者であるエドワード・レビンソン氏が40年近く取り組んできた世界であり、ひそやかな大地の声(Whisper of the Land)を聞き、フランス(アルル、リオン、パリ等)の日常の自然の中に“ひらめきの瞬間”など不思議な光を感じ、四回に渡り渡仏して数種のピンホール・カメラで撮影した未発表作品でモノクロームプリントによる約35点で構成・販売予定。

■ギャラリートークとピンホールムービー受賞作の日本初上映会を予定ピンホール・カメラで制作した短編映画「東京物語」が6件の国際映画コンペに入選。短編映画「パリの光」は、5つの賞を受賞。また、先月バルセロナ(スペイン)の実験写真フェスティバル(7月24日〜28日)に招待され、「マインド ゲーム」写真展、デジタル ピンホールムービーワークショップ、および「さまざまなピンホール体験」をテーマにした、コンファレンス パネリストとして参加。京都の短編映画も上映。国際的に活躍するエドワード・レビンソン氏です。※9月14日(土)16:00〜17:30 写真家 エドワード・レビンソン氏による『ピンホール写真』をテーマに、ギャラリートークとピンホールムービー受賞作の日本初上映会を予定。エドの受賞歴のある短編ピンホール映画「Paris de Light」は、日本でのプレミア上映です! (先着15名、ギャラリートーク実施中は入場制限を致します。)Art Gallery M84オーナー 橋本正則【作家の一言】2013年と2018年の間に四回、数種のピンホール・カメラを携えてフランスに行った。主に使ったのは、標準レンズと同じ焦点距離のカメラだった。自分の目で見ているのに近い光景、そのままの光、フレーミングに細かく注意を払い、場所と時間により、アナログフィルムの4x5 inchと中判6x7 cm、そして自分で手作りしたピンホールボディキャップが着いているデジタルカメラを使い分けた。フランスの光は、常に芸術家にインスピレーションを与えてくれた。私が訪ねた6地域は、どこも素晴らしい特質をもっていた。ボージョレーの友人の旧い庭園。地元の写真家に案内されたルー川河畔の谷。秋のモネの庭、ゴッホが愛したアルルの町、映画祭の街カンヌ、16世紀の詩人ピエール・ド・ロンサールが住んだトゥールの僧院で、詩を作り、野菜やバラの花を育てていたのだ。そしてパリの街を何時間も歩き回った。これらの光のスポットに、私は現在と過去の真髄を見出した。エドワード・レビンソン【エドワード・レビンソン(Edward Levinson) 略歴】1953年 アメリカ・バージニア州生まれ。1973年 バージニア州立コモンウェルス大学で写真を学ぶ。1979年より日本在住。1980年代半ばより写真撮影を再開し、90年より撮影担当書籍を多数出版。1994年より日本を中心に世界各地で写真展(個展+グループ展)を60回以上開催。新聞・雑誌・単行本に写真と記事を寄稿。写真ワークショップ講師。ピンホールカメラを主に、デジタルカメラ、フィルムカメラを駆使して作品制作に勤しむ。モノクロ写真は自身の暗室作業でプリントする。カラーとモノクロのファインアートデジタルプリントも得意とする。個人ギャラリー「エドフォト」を自宅に併設。日本写真協会会員、ピンホール写真芸術学会会員、日本ペンクラブ会員、世界俳句協会会員。HP : http://www.edophoto.com動画、短編映画「東京物語」:・Official Selection and Honorable Mention for "Best Cinematography" from the LOS ANGELES FILM REVIEW INDEPENDENT FILM AWARDS 2015・Open Door Short Film Showcase" 2015 Official Selection and Golden Key Award・Best Shorts Competition 2015 Award of Recognition・Official Selection Tokyo Lift-Off Film Festival動画、短編映画「ニューヨーク・マッシュアップ」:「インディフェスト映画賞」コンペで賞の認定・Short Movie 'Kyoto Five Ways"・Honorable Mention "Experimental Forum・Official Selection: Tokyo Lift-off Festival (Online section)Short Movie "Paris de Light"・"Finalist" for the Asian Cinematography AWARDS (ACA)・Honorable Mention from the Bridge Fest Film Festival・Honorable Mention from Experimental Forum2011年「マインド・ゲームス」Crossroad Gallery(東京・四谷)2012年「ピンホール写真による日本の原風景」椿山荘/Entre Deux(東京・目白)2012年「マインド・ゲームス」EIZOガレリア銀座(東京・銀座)2012年「マインド・ゲーム」日本外国特派員協会(東京・有楽町)2012年「マインド・ゲーム」京都ロイヤルホテル&スパ 2012(京都・河原町)2014年 「ビジュアル・メモワールVisual Memoir」ギャラリー冬青(東京・中野)2014年「都会の美とシンボリズム」オリンパスギャラリー・東京(東京・小川町)2014年「都会の美とシンボリズム」オリンパスギャラリー・大阪(東京・本町)2015年「Whisper of the Land"」Art Gallery M84(東京・銀座)2015年「光で書く」meriken gallery & café(神戸・波止場)2017年「タイムスケープス・ジャパン」オリンパスギャラリー(東京・新宿)2019年「Spots of Light 東京」オリンパスギャラリー(東京・新宿)2020年「エドワード・レビンソン写真展」千葉県文化会館(千葉・中央)2024年「A70 Year Journey | 70年の橋を渡る」Roonee 247 Fine Arts(東京・小伝馬町)2011年「ある日本の原風景」鈴鹿芳康との二人展GALLERY 21(東京・台場)2012年「ピンホールフォトフェスティバル 2012 in写真の町東川」(北海道・東川)2012年「Tokyo Ga Meets New York Photo Festival」(New York、USA)2013年「TOKYO-GA meets OSAKA 2013」阪急梅田本店(大阪・梅田)2013年「monochrome VIII グループ展」Gallery E&M(東京・西麻布)2014年「Pinhole Resource Collection展」New Mexico History Museum(Santa Fe、NM、USA)2014年 写真展「もう一度見たい桜」リコーイメージングスクエア銀座(東京・銀座)2016年 3人展「やわらかな光、ゆるやかな時間」調布市文化会館 たづくり(東京・調布)2017-2020年「monochrome グループ展」Gallery E&M (東京・西麻布)日本美術技術博物館manggha(Kraków、Poland)ハンガリー写真美術館(Kecskemet、Hungary)Graham Nash/Nash Editions(USA)New Mexico History Museum Pinhole Resource Collection(Santa Fe、NM、USA)Chesapeake Capital Corporation(Richmond, VA、USA)Mariners Museum(Newport News, VA、USA)Collection of Julia J. Norrell(USA)Child Savers Art Collection(Richmond, VA、USA)Capitol One Collection(corporation)(USA)2006年 写真集『タイムスケープス・ジャパン』日本カメラ社2007年 エッセイ『エドさんのピンホール写真教室』岩波書店2011年 エッセイ『ぼくの植え方』岩波書店2014年 エッセイ『Whisper of the Land』Fine Line Press2017年 Photo Book『Moments in the Light−きらめきのなかに』ソローヒル・ブックス2019年 俳句及び写真『燃える風船Balloon on Fire』Cyberwit.net.2019年 写真集『Spots of Light - 東京』ソローヒル・ブックス2019年 写真集『Mind Games マインド・ゲーム』ソローヒル・ブックス2019年 写真集『Silhouette Stories シルエットストーリー』ソローヒル・ブックスArt Gallery M84では、「アートを展示する場、鑑賞する場、作品を購入できる場」にとどまらず、アートを楽しみ、アートを通じての自己表現を志す方々が集える場所、アートの可能性を広げていく拠点になることを目指している。プロ・アマを問わず、幅広く作家を紹介する企画を開催していく。【写真展概要】名 称 : エドワード・レビンソン写真展『フランスの光』作 品 数 : 約35点販 売 : 展示作品は、全て購入可能主 催 : Art Gallery M84期 間 : 2024年9月9日(月) 〜 10月5日(土) ※休館日を除く場 所 : Art Gallery M84所 在 地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目-11-3 ウインド銀座ビル5階電 話 : 03-3248-8454開館時間 : 10:30〜18:30(最終日17:00まで)休 館 日 : 日曜日入 場 料 : 500円URL : http://artgallery-m84.com/?p=13382■エドワード・レビンソン写真展『フランスの光』■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube