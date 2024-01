犬は飼い主にとても忠実と言われるが、このほど アメリカ で凍った湖に落ちた飼い主を犬が見事に救った。犬は警察官から託された救助用のロープを飼い主のもとへと運び、救助活動に貢献した。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。【この記事の動画を見る】米ミシガン州のイースト・ベイ・タウンシップにあるアビュータス湖で現地時間18日午前11時45分頃、犬を散歩していた65歳の男性が薄氷で覆われた湖に転落し、溺れそうになった。湖岸にいた人たちが男性の異変に気づいたが、氷が薄くなっていたためか男性に近づくことができなかったようだ。

現場にはミシガン州警察のキャメロン・ベネッツ巡査(Kammeron Bennetts)が駆けつけたが、そこには湖に落ちた男性のそばで犬が心配そうに見守っていたという。ベネッツ巡査は男性のもとに向かおうとしたものの氷が薄く、近づくのは危険だと判断した。そこでベネッツ巡査は、警察車両に戻って「レスキュー・ディスク」を取り出し、救助用ロープの先にあるフリスビー型のディスクを男性めがけて思いきり投げた。しかしディスクは男性のいる位置の1.5〜3メートル手前までしか飛ばず、救助に苦戦した。だがベネッツ巡査は咄嗟の判断で、ディスクを男性のそばにいる犬に運んでもらうことにした。今回公開された救助の一部始終を捉えた映像では、ベネッツ巡査が「このディスクをあなたのところに届けられるかやってみるよ。あなたの愛犬を私のところへ呼べるかい?」と男性に声をかけている。男性から、犬の名前が“ルビー(Ruby)”であることを告げられたベネッツ巡査は口笛を鳴らし、ルビーを呼び寄せた。するとルビーは一目散にベネッツ巡査のそばに来た。そんなルビーに、ベネッツ巡査は「これを受けとってくれ」と言いながら首輪にディスクを引っかけた。そして男性にルビーを呼び寄せるよう指示し、「ルビー、来るんだ」の声にルビーは再び男性のもとへ戻っていった。無事に男性がディスクを掴んだことを確認したベネッツ巡査は、渾身の力で救助ロープを引き、氷の強度がある安全な場所まで男性を引き寄せると、後から駆けつけた消防隊員とともに男性を氷上から連れ出し、病院に搬送した。ベネッツ巡査の機転に加え、ルビーの飼い主に対する忠実さが男性を見事に救った瞬間だった。のちにミシガン州のテレビ局『WPBN-TV』の取材を受けたベネッツ巡査は、首輪にディスクを付けられた直後、男性のもとに戻ったルビーについて、「ルビーは自分が何をするべきか分かっているようでした」と語っている。今回のベネッツ巡査とルビーの活躍には、「素晴らしい救助だ」「警察官とルビーに敬意を表したい」といった声が多数寄せられた。一方で救助された男性は、ミシガン州警察のニュースリリースによると、搬送先のマンソン・メディカル・センターで治療を受けた後、無事に退院したそうだ。画像は『MSP Seventh District 2024年1月18日付X「Grand Traverse County」』『The Daily Star 2022年2月23日付「Chewie the rescue dog saved his owner’s life by giving him CPR when he had a heart attack」(Image: Flick)』『North Wales Live 2023年10月21日付「Storm Babet: Sheepdog Patsy saves ewes stranded in flooded Ruthin field」(Image: Llyr Derwydd (PA Wire))』『Fiscalía de Sonora 2022年12月7日付TikTok「El amor perruno de “El Palomo”」』『New York Post 2022年2月8日付「Hero dog helps save wheelchair-bound owner, 81, from Florida lake」(WPTV-TV)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)