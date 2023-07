東京スカイツリーでは、2023年7月29日(土)に開催される令和5年(第46回)隅田川花火大会にあわせて、特別ライティング『不死鳥』および『アニメ「ポケットモンスター」キャプテンピカチュウライティング』を初めて点灯!

東京スカイツリー隅田川花火大会特別ライティング

開催日:2023年7月29日(土)

東京スカイツリーでは4年ぶりの開催となる第46回隅田川花火大会にあわせて、特別ライティング『不死鳥』および『アニメ「ポケットモンスター」キャプテンピカチュウライティング』を初めて点灯します。

あわせて、地上350メートルの天望デッキの上部に『レーザーマッピング』による演出を実施し、4年ぶりに開催される隅田川花火大会を盛り上げます☆

特別ライティング『不死鳥』

特別ライティング『不死鳥』(イメージ)©TOKYO-SKYTREE

18:57頃〜20:30(20:05頃を除く)に特別ライティング『不死鳥』を点灯。

特別ライティング『不死鳥』は、死んでも再び蘇る鳥である不死鳥をイメージしたライティングで、コロナ禍で開催ができなかった隅田川花火大会が4年ぶりに開催されることから点灯するものです。

※20:30〜24:00は通常ライティング「幟」を点灯します。

花火の演出に合わせた『アニメ「ポケットモンスター」キャプテンピカチュウライティング』

アニメ「ポケットモンスター」キャプテンピカチュウライティング(イメージ)©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon ©TOKYO-SKYTREE

第一会場にて20:05頃に打ち上げられるテレビアニメポケットモンスター「ピカチュウ花火」に合わせて『アニメ「ポケットモンスター」キャプテンピカチュウライティング』も点灯されます。

天望デッキ上部への「レーザーマッピング」演出

レーザーマッピング演出(2019年の様子)©TOKYO-SKYTREE

2023年7月29日(土)18:57頃〜20:30 ※予告なく変更、中止する場合があります。

演出内容

令和5年(花火の演出)すみだ川花火大会 Sumida River Fireworks Festival

演出部分

地上350メートルの天望デッキ上部(下写真のピンク色の部分)の東側と西側部分をレーザーマッピングによって演出。

4年ぶりの隅田川花火大会の開催にあたり、地上350メートルの天望デッキの上部に「レーザーマッピング」による演出を行います。

アニメ「ポケットモンスター」キャプテンピカチュウライティングも実施。

東京スカイツリー隅田川花火大会特別ライティングの紹介でした。

