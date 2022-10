シアトル系コーヒーショップ「タリーズコーヒー」にて、「ハリー・ポッター」魔法ワールドとのコラボレーションした『Magical Coffee Time 2022』を開催。

魔法に包まれたような幸せな気持ちになれるフードやドリンク、グッズが登場します☆

タリーズコーヒー「ハリー・ポッター」魔法ワールド『Magical Coffee Time 2022』

開催日時:2022年10月28日(金)〜

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

米国シアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップで、日本では約760店舗を展開する「タリーズコーヒー」

そんな「タリーズコーヒー」にて、世界中から愛される「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたドリンク・グッズなどが発売されます。

2021年のホリデーシーズンで実施されたタリーズコーヒーと「ハリー・ポッター」初のコラボレーション『Magical Coffee Time』は、「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界観を表現したドリンクやフード・グッズの数々を展開。

第2弾となる2022年は、ハロウィンシーズンより開催です。

映画第2作目である『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の作中及びJ.K.ローリング氏が創り出した愛すべき魔法ワールドからインスパイア。

「ホグワーツ」各寮のクィディッチ衣装をまとったベアフルなどのグッズに加え、劇中に登場する「ペチュニアおばさん」のプディングをイメージしたロールケーキなど、ファン必見のグッズが多数登場します!

また今回のコラボレーションでは、コラボレーションとしては初のコーヒー豆も販売。

また、コラボレーションに合わせて、キャンペーン「Harry Potter FanDay at Tully’s」が4週連続で開催されます。

タリーズコーヒーの豊かなコーヒーの香りと、「ハリー・ポッター」の魔法に包まれたスペシャルな時間が楽しめるコラボレーションです☆

コラボレーションフード&ドリンク

劇中に登場するキャラクターがモチーフのスイーツや、イギリスのホリデーの菓子の定番で、映画にもたびたび登場するスイーツがモチーフのドリンクなどが登場。

笑顔あふれる魔法にかけられ、ほっこりした気持ちになれるフード・ドリンクを紹介します!

ハリー・ポッター ミンスパイラテ/ハリー・ポッター ミンスパイミルクティー

イギリスのホリデー菓子の定番で、映画にも度々登場する“ミンスパイ”がモチーフになったドリンク2種。

見た目もかわいいドリンクです!

ハリー・ポッター ミンスパイラテ(左)

価格:695円(税込)※Tallサイズのみ

種類:HOT/ICE

バニラ風味のカフェラテがベースのラテ。

ドライフルーツやスパイスが香る奥深い味わいに仕上げられています。

ミンスパイがモチーフになったソースと星形のクッキーがポイント。

専用のデザインカップで提供されます。

ハリー・ポッター ミンスパイミルクティー(右)

価格:695円(税込)※Tallサイズのみ

種類:HOT/ICE

ほんのり甘いミルクティーにチャイパスパイスがトッピングされたミルクティー。

甘く複雑な香りと味わいが広がる味わい。

こちらも専用のデザインカップで提供されます。

ヘドウィグ スリーブ

価格:+700円(税込)

「ハリー・ポッター ミンスパイラテ」と「ハリー・ポッター ミンスパイミルクティー」を購入すると、+700円(税込)で「ヘドウィグ スリーブ」がつけられます。

ふわふわでかわいい「ヘドウィグ」がカップを支えるデザイン。

「ヘドウィグ スリーブ」は、腕に付けてリストバンドとしても使えます。

スリーブとしてはもちろん、おしゃれのポイントなど様々な使い方ができるグッズです!

“ペチュニアおばさんのプティング”ロールケーキ

価格:525円(税込)

ふんわりスポンジ生地に見た目も華やかなクリームたちがあしらわれたロールケーキ。

まろやかなカスタードクリーム、パステルグリーンとパープルのホイップクリーム、ドレンチェリーがかわいいケーキです!

イングリッシュストロベリージャムドーナツ

価格:365円(税込)

甘酸っぱいストロベリージャムを包んだドーナツ。

定番の味わいに仕上げられた、幅広い年齢層の方が楽しめるスイーツです。

チョコカップケーキ

価格:370円(税込)

チョコレートが散りばめられた、しっとり生地のカップケーキ。

コクのあるチョコクリームでデコレーションした見た目もかわいいケーキです。

イングリッシュ シェパーズパイ

価格:360円(税込)

イギリスの伝統料理である“シェパーズパイ”がデニッシュになって登場。

小腹のすいた時にぴったりなボリュームです。

ヘドウィグ ポップアップクッキー

価格:775円(税込)

内容量:10枚入

ホワイトチョコテイストのクッキーが10枚入った、ボックス入りの焼き菓子。

各寮のエンブレムや人気キャラクターなどがプリントされた、ファン必見のクッキーです。

限定デザインのオリジナルステッカーが1枚入っています。

自分へのご褒美やお土産にも最適です。

コラボレーショングッズ

「ホグワーツ」各寮のクィディッチ衣装をまとったベアフルや「ドビー」をモチーフとしたボトルなど、ファン必見のグッズが登場!

寒い季節にぴったりのアイテムなども多数用意されています。

1.「リバーシブルネクタイ風スカーフ(グリフィンドール&レイブンクロー)」

価格:2,400円(税込)

「グリフィンドール」と「レイブンクロー」のネクタイ柄がリバーシブルで使えるスカーフ。

シルクタッチの柔らかい生地なので、スカーフやネクタイなど、アイデア次第で様々な使い方ができるファッションアイテムです。

※2022年10月14日(金)15時よりオンラインストアにて先行販売

2.「リバーシブルネクタイ風スカーフ(スリザリン&ハッフルパフ)」

価格:2,400円(税込)

表と裏で「スリザリン」と「ハッフルパフ」のネクタイ柄に分かれるスカーフ。

気分次第で他寮に変えられる、贅沢なスカーフです!

※2022年10月14日(金)15時よりオンラインストアにて先行販売

3.4.5.6.「ベアフル クィディッチ」

価格:各3,500円(税込)

ラインナップ:グリフィンドール(左上)/スリザリン(右上)/ハッフルパフ(左下)/レイブンクロー(右下)

それぞれホグワーツ寮のユニフォームを装着した、トールサイズのベアフル。

ローブのハトメや、胸元のエンブレムなど細かく再現された、全寮集めたくなるデザインです。

7.「ローブ風ブランケット」

価格:3,850円(税込)

※10月14日(金)15時よりオンラインストアにて先行発売

肌触りがなめらかで柔らかい生地で仕上がった、ローブ風のブランケット。

胸元にはホグワーツのエンブレムが刺繍で入っています。

寒い季節の防寒や、コスチュームとしても使用可能です。

8.「コップ付きステンレスボトル(ドビー)」

価格:3,950円(税込)

プラスチック製のコップが付いたステンレスボトル。

屋敷しもべ妖精の「ドビー」が、魔法を使っているワンシーンが描かれています。

9.「ツートンマグ(ドビー)」

価格:2,500円(税込)

外側と内側で色が異なるツートンカラーのマグ。

内側には「ドビー」が魔法をかけているシーンのイラストがあり、まるでドリンクに魔法をかけてくれているようなデザインです。

10「キャニスター缶・ホリデーマジックブレンド(ホグワーツ)」

価格:3,000円(税込)

内容量:150g粉

「ハリー・ポッター」コラボレーション専用に仕上られげたオリジナルブレンド。

マイルドでバランスのとれた優しい風味です。

リユース可能なキャニスター缶に入っており、ギフトにもぴったりです。

11.「ベアフル組分け帽子スノーグローブ」

価格:2,350円(税込)

ホグワーツのコートを着たベアフルが、舞っている4つの寮からどれに決まるかを待っている様子を表現したスノーグローブ。

ローブのハトメや、胸元のエンブレムなど細かく再現されています。

12.「ストームグラス(ハリー・ポッター)」

価格:2,970円(税込)

ティアドロップ型のガラスの中に、白いフワフワした結晶と透明の液体が入ったインテリア雑貨。

劇中の『ウィンガーディアム・レヴィオーサ』という呪文のデザインが施されています。

13.「クリアシリコーンコースター(ホグワーツ)」

価格:600円(税込)

白いレースのような、半透明のシリコーンコースター。

ホグワーツのエンブレムが施されたシンプルなデザインで、ストームグラスの下に敷くのもおすすめです。

14.「ステンレスボトル(クィディッチ)」

価格:3,300円(税込)

全体で「クィディッチ」をイメージしたステンレスボトル。

正面には「クィディッチ」の「ゴールポスト」を、蓋は「スニッチ」が表現されています。

背面にいる「スニッチ」を追いかける「ハリー・ポッター」のシルエットもポイント。

15.「ツートンマグ(クィディッチ)」

価格:2,500円(税込)

「クィディッチ」のイメージが施された、ツートンカラーのマグ。

素早い動きの「スニッチ」が、ドリンクに入ってしまいそうな遊び心のあるデザインです。

16.「スライドポーチホリデーマジックブレンドZIPSシングルサーブ(入学許可証)」

価格:1,300円(税込)

内容量:4P袋

“どなたでも楽しめる”がコンセプトなった、マイルドで優しい風味のホリデーマジックブレンド。

手軽に楽しめるZIPSシングルサーブで用意されました。

劇中に登場する手紙の封筒を再現したスライドジッパーポーチ付きです。

グッズの事前販売

予約期間:2022年10月17日(月)〜10月27日(木)

引換期間:2022年10月28日(金)13時〜10月31日(月)閉店まで

上記グッズ・ビーンズは事前予約が可能です。

発売日の2022年10月28日(金)は混雑が予想さるため、事前予約もおすすめです。

予約期間の2022年10月17日(月)から10月27日(木)まで、店頭で「予約券」を配布。期間内でも予定数量になった場合、予約受付は終了です。

引換期間内の、2022年10月29日(土)以降は、ランチタイムの11時〜13時までの間は、引換は遠慮ください。

※一人1種類につき1点までの予約です

※予約の受付は、店頭のみです。電話の予約はできません

※電話での在庫の確認は遠慮ください

※一部予約を受け付けていない店舗があります

※引換期間を過ぎた場合は、キャンセルとなります

※複数個を同一会計すると、1個ずつ会計した場合と差額が生じる場合があります

オンラインストア

発売日:2022年10月29日(土)AM11時〜

販売場所:タリーズオンラインストア

オンラインストアでも限定アイテム・店舗販売アイテムが発売されます。

「ホグワーツ」のエンブレムが入ったボトルや、魔法大図鑑など様々なアイテムが勢揃いです!

※1商品につき上限2個まで購入できます

シルバーボトル(ホグワーツ)

価格:4,000円(税込)

「ホグワーツ」のエンブレムが大胆にデザインされたスタイリッシュなデザインボトル。

裏面には、「ホグワーツ城」のシルエットが入った、「ハリー・ポッター」の世界観が散りばめられています。

マジカルマグ(星降る夜)

価格:2,800円(税込)

ホグワーツ城が入ったスノードームデザインのマグカップ。

お湯を入れると、夜の星空やヘドウィグが浮かび上がるマジカル感満載のグッズです。

「ハリー・ポッター」関連書籍

書籍名・価格:左上から)

「映画ハリー・ポッター魔法の杖コレクション」3,850円(税込)「映画ハリー・ポッター魔法の箒コレクション」4,180円(税込)「ハリー・ポッター魔法大図鑑」2,970円(税込)「ハリー・ポッターと秘密の部屋(ミナリマ・デザイン版)」5,280円(税込)「ハリー・ポッターと賢者の石(ミナリマ・デザイン版)」4,950円(税込)

「ハリー・ポッター」関連の書籍。

杖や箒のコレクションから魔法図鑑まで、「ハリー・ポッター」の世界観に浸れる本です!

Harry Potter Fan Day at Tull’s

タリーズコーヒーでは、2022年も「ハリー・ポッター」とコラボレーションした様々なキャンペーンを実施。

各寮のステッカーなどがもらえるキャンペーンが展開されます!

4週連続!ホグワーツ寮ステッカープレゼント

開催期間:2022年10月28日(金)〜11月24日(木)

配布内容:

2022年10月28日〜11月3日 レイブンクロー2022年11月4日〜11月10日 スリザリン2022年11月11日〜11月17日 ハッフルパフ2022年11月18日〜11月24日 グリフィンドール

※ステッカーは期間内であっても無くなり次第、配布終了となります。

「ハリー・ポッターミンスパイラテ」「ハリー・ポッターミンスパイミルクティー」を1杯購入毎に1枚プレゼント。

期間ごとに、各寮で変わる絵柄もポイントです!

“ハロウィンイベント” ヘドウィグ ステッカープレゼント

開催期間:2022年10月29日(土)〜10月31日(月)

※期間中、各日先着配布です。一人1枚まで。(無くなり次第配布終了)

ハリー・ポッター商品を1点以上お買い上げされ、ハリー・ポッターアイテムを身につける、または持ってこられ、レジにて『ハリー・ポッターアイテムはこれです』と見せていただいた方にステッカーがプレゼント。

「ハリー・ポッター」のアイテムを身につけることでステッカーがもらえる、ハロウィン期間限定のイベントです!

ほっこり温かい気持ちになれるフードやドリンク、限定グッズが登場!

タリーズコーヒーとハリー・ポッター魔法ワールド『Magical Coffee Time』がコラボレーションしたフード、お菓子、グッズは、2022年10月28日(金)より順次発売です☆

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C)JKR. (s22)

※ドリンク・フードの価格は店内飲食時の価格です。テイクアウトの場合は税率が異なります

※一部取扱いをしていない店舗があります

Copyright © 2022 Dtimes All Rights Reserved.