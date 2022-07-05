¡Ú³¤³°¥É¥é¥ÞºÇ¿·¾ðÊó¡Û¡Ø¥Ï¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¤¥É¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã

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uhhh I was videoing and screaming at them but please don¡Çt be mistaken, it wasn¡Çt ¡ÇKit Connor and the rest of the cast¡Ç, it was @joelocke03 and @SebastianCroft front and centre. Please give them the credit for doing something so powerful. https://t.co/SjvJFCHwKD
- Kit Connor (@kit_connor) July 2, 2022
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Tomas Alfredson, Miso Film, SVT Team on TV Adaptation of Ingmar Bergman¡Çs ¡ÆFaithless¡Ç https://t.co/JR63WypscJ
- Variety (@Variety) July 4, 2022
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New Falcon and Winter Soldier concept art has revealed that Wakandan shield tech add-ons were considered for Sam Wilson's Captain America shield!
The shield would¡Çve incorporated the various shield tech used by the Border Tribe. pic.twitter.com/2BQ1zG65pp
- Black Panther 2 News (@bpanthernews) July 4, 2022
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