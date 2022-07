¡Ú³¤³°¥É¥é¥ÞºÇ¿·¾ðÊó¡Û¡Ø¥Ï¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¤¥É¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『ハートストッパー』キャストがロンドンのプライドパレードに参加したことや、『不実の愛、かくも燃え』のドラマ化決定、『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』の裏話などのニュースをお届け。

uhhh I was videoing and screaming at them but please don’t be mistaken, it wasn’t ’Kit Connor and the rest of the cast’, it was @joelocke03 and @SebastianCroft front and centre. Please give them the credit for doing something so powerful. https://t.co/SjvJFCHwKD

大人気青春ドラマ『HEARTSTOPPER ハートストッパー』。本作に出演するキャストたちが、7月2日(土)の午後、プライド・イン・ロンドン・マーチに駆け付けた。

主演を務めたキット・コナーとジョン・ロックのほか、共演者のキジー・エッジェル、コリーナ・ブラウン、トビー・ドノヴァン、セバスチャン・クロフトがパレードに参加。反LGBTQ+デモ隊に向かって、流れていたホイットニー・ヒューストンの「I Wanna Dance With Somebody」の曲に合わせて踊りながら、中指を立てて抗議する場面も見られた。

『ハートストッパー』は今年4月に配信がスタートして以来、熱心なファンを獲得。シーズン2&3への更新が早々に決まるなど、Netflixシリーズとしては異例の人気ぶりを見せている。

『ハートストッパー』シーズン1はNetflixで配信中。シーズン2の配信開始は未定。

Tomas Alfredson, Miso Film, SVT Team on TV Adaptation of Ingmar Bergman’s ‘Faithless’ https://t.co/JR63WypscJ

『スノーマン 雪闇の殺人鬼』や『裏切りのサーカス』のトーマス・アルフレッドソンが、2000年の映画『不実の愛、かくも燃え(原題:Faithless)』のドラマ版の監督を手掛けることがわかった。Fremantle傘下のMiso Filmが、スウェーデンの放送局SVTと共同で製作を担当する。

イングマール・ベルイマンが手掛けた『不実の愛、かくも燃え』は、家庭を持つ女性が夫の親友との情事に溺れてしまい、それによって巻き起こる悲劇を描いたラブロマンス。アルフレッドソンは、「ようやくベルイマンの衝撃的な三角関係のドラマをテレビシリーズ化するときが来た」と語っている。

New Falcon and Winter Soldier concept art has revealed that Wakandan shield tech add-ons were considered for Sam Wilson's Captain America shield!

The shield would’ve incorporated the various shield tech used by the Border Tribe. pic.twitter.com/2BQ1zG65pp

- Black Panther 2 News (@bpanthernews) July 4, 2022