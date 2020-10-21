¿¼ÅÄ¶³»Ò&¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢°¦¸¤¤¬¡È¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÉÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¿¿Áê¤òÄ¾·â
¡¡10·î15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÅ¥ËÀÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û³Î¤«¤Ë¿¼¥¥ç¥ó¤Î°¦¸¤¤È·ã»÷¤Ê¼ê±ÛÍµÌé¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë
¡ÖÂè2¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é²ó»ëÄ°Î¨¤Ï7¡¦5%¤È¿ô»úÅª¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è²½¤â±½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×(¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô)
¡¡ºîÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥Ã¥±¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦2É¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥í¥±¤Î¤È¤¤Ï°¦¸¤¤òÆ±¹Ô¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Â©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô)
¡¡¤¤¤Þ¤À½ªÂ©¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡£9·î¤Ë¤Ï¸¤¤ËÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤é¸½¾ì¤Ø°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢´ó¤êÆ»¤â¤»¤º¤Ë»Å»öÀè¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¢Âð¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°¦¸¤¤ò´¶À÷¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼êÀö¤¤¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡×(Æ±¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô)
¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÈÎø¿Í¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î°¦¸¤¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤¬¡£
¡Öº£Ç¯¤Ç13ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥¹¥«¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¼Â¤Ï¡È¤¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢2¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤¬°é¤Æ¤¿¸¤¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¼ï²´¸¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼«Ê¬¤Î°é¤Æ¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤òÊÌ¡¹¤Ë»ô¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×(¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×´Ø·¸¼Ô)
¡¡°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¼ê±ÛËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÆ±¤¸¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¥ë¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸÷±É¤Ç¤¹¤Í!¡×
¡È¿ÆÆ±»Î¡É¤È¤·¤Æ¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢
¡Ö¤¤¤Ã¤µ¤¤¡¢¸òÎ®¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤â¼ê±Û¤µ¤ó¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î°¦¸¤²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å®°¦¤¹¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÂÐÌÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âº£¸å¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×(¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô)
¡¡°¦¸¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¿Æ¡É¤Îµ÷Î¥¤â°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ!!