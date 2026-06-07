浅草駅から徒歩3分ほど。浅草・雷門のほど近くにある「梅と星（うめとほし）」は、“おいしい寄席”をテーマにしたごはん屋さん。炊きたての羽釜ごはんとともに、全国を巡ってセレクトした絶品の梅干しや、おみくじでごはんのお供を選べるユーモアあふれる定食が楽しめます。

店内の飲食スペースには、カウンター席が13席ほど。大きな羽釜がインパクト大で、モダンな空間に和のエッセンスをプラスしています。

「おともみくじ定食（毘沙門天）」 1320円

一番人気は「おともみくじ定食」。なんと七福神のおみくじを引いて、ごはんのお供3種類を決めるというシステムなんです！ しゃもじ型のおみくじで引き当てたのは、商売繁盛や金運アップで知られる「毘沙門天」の神様。到着した定食は、おみくじで決まった3種類のお供「海苔・ネギトロ・いぶりがっこ」に、羽釜ごはん、梅干し、浮浮卵（ふわふわたまご）、豚汁がセットになっています。

おいしく、楽しく、羽釜ごはんの定食を楽しめる「梅と星」。梅干しも定食もたくさんの種類があるので、全制覇を目指してチャレンジしてみたくなりますね。

公式サイト：https://ume-hoshi.jp

※営業時間・定休日が変更になる場合があります。公式SNSで事前にお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事：浅草「梅と星」で楽しむ♪ 絶品羽釜ごはん＆梅干しと、おともが決まる“おみくじ定食”（配信日：2023.01.03）



早稲田駅と西早稲田駅、どちらからも徒歩で約7分。「おにぎり屋かわしま（おにぎりやかわしま）」は、紺色ののれんと、店主の似顔絵が描かれたのぼりが目印です。

メニューにはシンプルな「塩むすび」「味噌にぎり」各250円をはじめ、「しゃけ」「高菜」「ツナ」各250円などの定番、さらに「ウィンナー」「ねぎとろ」各300円といった変わり種まで、約30種類がラインアップ。プラス100円でバターやチーズ、クリームチーズをトッピングしたり、具材の倍盛りや複数の具材をかけ合わせることもできたり、無限大の組み合わせが楽しめます。

「ねぎとろバター」400円

女性を中心に人気が高いという「ねぎとろバター」は、ごはんの中にわさび醤油で味付けしたねぎとろと、ひとかけらのバターが。ひと口目から楽しめるよう、上にもねぎとろをトッピング。意外な組み合わせですが、ごはんの熱でとろけたバターがねぎとろに絡んで、絶妙なおいしさです！

ほかにも、「肉そぼろ＋卵黄醤油漬け」400円、「明太マヨネーズ＋ヒレカツ」450円などのガッツリ系コンビネーションも人気なのだとか。何度も通って、お気に入りの組み合わせを見つけたくなりますね。

公式SNS：https://www.instagram.com/onigiriya_kawashima/

■参考記事：早稲田「おにぎり屋かわしま」の、具だくさんでボリューム満点のおにぎりに目移り（配信日：2023.07.02）



西荻窪駅南口から、商店街を3分ほど歩いた場所にある「粒（つぶ）」。かわいらしいお米の看板が目印のおにぎり専門店です。

店長は、おにぎり屋さんで修行を積み、いろいろなイベントでおにぎり店を出店していたという、まさに“おにぎり職人”。お米と具材はもちろん、炊き方や握り方などすべてに強いこだわりをもっています。

メニューは、定番から変わり種まで10種類以上！ なかでも必ず食べてほしいのが、シンプルな「塩」おにぎり200円です。お米は、強い粘り気と甘みが特徴の、熊本の特別栽培米「森のくまさん」を使用。塩は、にがり成分の少ない伊豆大島産を選ぶことで変色しにくく、うま味もプラス。プロが握った絶品おにぎりを、ぜひ一度味わってみてくださいね！

公式SNS：https://www.instagram.com/onigiritubu0725/?hl=ja

■参考記事：西荻窪にコスパ最強のおにぎり専門店「粒」がオープン！ お米のおいしさに感動♪（配信日：2022.10.25）



昭和29年（1954）創業の「おにぎり浅草宿六（おにぎりあさくさやどろく）」があるのは、浅草の顔ともいえる雷門で有名な「浅草寺」本堂の裏通り沿い。東京で最古ともいわれるおにぎり専門店です。

熟練の職人さんがその場でやさしくふっくらと握ってくれるおにぎり。常時18種類ほど用意されている具材は、定番の鮭や梅、いくら、そして塩辛や福神漬などの変わり種まで、バラエティー豊富です。

「いくら」770円（テイクアウト756円）

ぷりっと艶やかな「いくら」のおにぎりは、江戸前のりの香りが鼻に抜け、噛みしめるごとにお米ひと粒ひと粒のうま味が広がります。そして、プチプチと甘くはじけるいくら。虜になること間違いなしです！

公式サイト：https://onigiriyadoroku.com

■参考記事：世界のグルメガイドも認めた！東京で1番古いおにぎり専門店「おにぎり浅草宿六」（配信日：2018.11.26）



恵比寿駅から徒歩約2分、ビルの地下1階に位置する「米福（こめふく）」は、店名の通りお米が主役の和食店です。「米福特選 土鍋ごはん」として、常時5種類のお米をラインナップ。銘柄は2〜3カ月ごとに数種類ずつ変わっていき、いつ訪れてもそのとき一番おいしいお米をいただくことができます。

提供されるお米はすべて、日本各地の契約農家から玄米の状態で取り寄せ、その日使う分だけ毎日でいねいに自家精米。100％天然水のプレミアムウォーターを使用して、萬古焼の土鍋で一合ずつ炊き上げています。土鍋のふたを開けると、そこにはツヤツヤと美しいごはんが。湯気とともにおいしい香りもふんわりと広がります。

ごはんが食べきれない場合は、最後に持ち帰り用の塩むすびにしてくれるサービスも。安心して色々な種類のお米を試せるのも、うれしいポイントですね。

公式サイト：https://www.ebisu-komefuku.com

■参考記事：おひとりさまにもおすすめ！炊きたてのお米が味わえる恵比寿の隠れた名店（配信日：2019.04.24）



根津駅からすぐの場所にある「おにぎりカフェ利さく（おにぎりかふぇりさく）」は、おいしい握りたてのおにぎりが一日中味わえるお店です。

左から「クリームチーズたらこ」350円、「鮭すじこ」480円

羽釜で炊いたごはんを、注文を受けてからひとつひとつていねいに手で握ってくれるから、できたてほっかほか！ このおにぎり、ひと口ほおばると口の中でほどよく崩れるのが特徴。そのわけは、空気をふくませてふかふかに握っているから。お米の甘さと具のマリアージュがたまりません。

おにぎりはもちろんお惣菜もテイクアウトできるので、ぜひ立ち寄ってみてはいかが？

公式サイト：https://www.risaku-tokyo.com

■参考記事：ほっかほか握りたて“おにぎり”が最高！ワンコインで食べられる絶品朝ごはん（配信日：2020.02.05）



JR新宿駅東口から徒歩約2分。地下街「新宿サブナード」にある「土鍋カリーぼんた（どなべかりー ぼんた）」は、都内の人気おにぎり専門店「ぼんたぼんた」グループの新業態で、おにぎり×カレーのコラボが楽しめるという注目のお店です。店頭には「ぼんたぼんた」自慢のおにぎりがずらり！

こちらのお店では、カレーを好きなライスやおにぎりと組み合わせていただけるのが特徴。ライスは白米か、ターメリックライスが＋150円で選べ、おにぎりは15種類以上あるなかから好きな味をチョイスできます。（※価格はおにぎりによって異なります）

スパイシーなカレーにはおにぎりの「ターメリック in クリームチーズ」がおすすめ！ ほんのりとスパイスが香るおにぎりは、カレーとの相性もバツグンです。まろやかなクリームチーズが加わることにより、さらに食べやすく、コクがある味わいを楽しめますよ。

公式SNS：https://www.instagram.com/dcbonta/?hl=ja

■参考記事：新宿「土鍋カリー ぼんた」で味わえる！ 絶品和風だしのスープカレーと人気店のおにぎり（配信日：2023.02.13）



Shop.8

【向島】土鍋ごはんを味わうぜいたく時間／ろくろと米 ととと

曳舟駅から6分ほど歩いたところにある「ろくろと米 ととと（ろくろとこめ ととと）」は、小さな器づくり体験と、炊きたての土鍋ごはんが堪能できる食事コースがセットになった体験型陶芸バー。

器づくり体験では、道具の使い方や手の動かし方を教わったら、さっそく土にふれていきます。スタッフが見本の器をいくつか用意してくれるのでイメージしやすく、制作もスムーズです。完成品は3ヵ月後、指定した場所に届けてもらえるので、仕上がりを楽しみに待ちましょう！

陶芸が終わったらお待ちかねのランチタイム。ランチは「陶京和牛すじ重」と「陶京めんたい重」から選ぶことができます。

ごはんが炊きあがると、スタッフが土鍋を開けて見せてくれます。「ろくろと米 ととと」ではお米にこだわり、ランチに福岡県産ヒノヒカリを使用。コシヒカリの味を強く引き継いだ、バランスの取れた食感と甘みが特徴なのだそう。炊きたてのごはんは、いい香りを漂わせながら目の前で牛すじ重に。

帰り際にはお米のプレゼントもあり、最後までおもてなしにあふれていますよ。ぜひ日常から離れてぜいたくなひとり時間を過ごしてみてください。

■ろくろと米 ととと（ろくろとこめ ととと）

住所：東京都墨田区向島4-30-14

TEL：090-6112-1010

営業時間：11時〜21時30分（21時LO）

定休日：月曜

料金：【カウンター陶芸】ミニろくろ＋お昼のお食事コース5500円、ミニろくろ＋夜のお食事コース1万1000円、フリースタイル陶芸（電動ろくろ）※食事なし6000円

公式サイト：https://rokuro-tototo.jp

■参考記事：【おとなのソロ部】カウンター陶芸×土鍋ご飯×日本酒を味わうひとり時間「ろくろと米 ととと」（配信日：2024.02.09）



Shop.9

【表参道】精米にこだわった“ごはん専門店”／おひつ膳田んぼ 表参道店

表参道駅から徒歩5分ほどの「おひつ膳田んぼ（おひつぜんたんぼ）」は、お米のポテンシャルを最大限に引き出したごはんがおいしい！と、国内外に多くのファンをもつ“ごはん専門店”です。

「季節のおひつ膳」1450円

銀鱈、鮭などの焼き魚と、お味噌汁、お茶漬けのセットがついてくる「おひつ膳」が人気のメニュー。「季節のおひつ膳」は、季節ごとに旬の魚を楽しめるのでとくにおすすめです。おひつに入れられたごはんは、たっぷりお茶碗2杯分ほど。注文時にお好みのごはんの量を伝えれば、自分に合った量を楽しめます。おかわりも1回できるので、お腹いっぱいお米を食べたい日にはもってこいです！

公式サイト：https://tanbo.co.jp

※営業時間・定休日が変更になる場合があります。公式サイトで事前にお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事：握りたておにぎりが絶品！夜でも定食がある“ごはん専門店”（配信日：2019.05.10）



Shop.10

【西小山】握りたてのごちそうおにぎりに舌鼓／一汁おにぎり 一粒万福

「一汁おにぎり3個セット（お月見そぼろ、さけの親子、和風えびマヨ）」1830円

西小山駅から徒歩約3分の場所に位置する「一汁おにぎり 一粒万福（いちじゅうおにぎり いちりゅうまんぷく）」は、“握りすぎない”ふっくら食感が特徴の「ぼんご系おにぎり」が味わえるおにぎり専門店。

特徴はそのメニューの多彩さ。「明太子」350円や「しそ昆布」300円などの定番から、油揚げとしいたけと小松菜を砂糖醤油の特製ダレで煮詰めた「きつね」300円などのオリジナル具材もあり、思わず目移りしてしまいます。

おすすめの「一汁おにぎりセット」は、好みのおにぎりにしじみ汁とお新香が付いて、それぞれ単品で頼むよりお得になるセット。2個セット990円〜もあり、テイクアウトも可能です。

木を基調とした和モダンな店内に、寿司店のようなL字型に配された白木のカウンターには、おにぎりの具材がずらり。おにぎりは目の前で店主が握ってくれるので、流れるような手さばきをじっくり観察できるのもポイントです。テイクアウトするお客さんが多いそうですが、イートインでライブ感を味わうのもおすすめですよ。

■一汁おにぎり 一粒万福（いちじゅうおにぎり いちりゅうまんぷく）

住所：東京都品川区小山6-6-14

TEL：03-6824-7860

営業時間：8〜17時（イートイン16時30分LO）※材料がなくなり次第終了

定休日：無休

公式サイト：https://ichiryu-manpuku.com

■参考記事：西小山「一汁おにぎり 一粒万福」で握りたてのごちそうおにぎりに舌鼓（配信日：2024.01.02）



Shop.11

【中目黒】おにぎりモーニングで朝から元気をチャージ！／Onigily Cafe

「おにぎり朝食セット」700円、+セット味噌汁150円、+セットドリンク220円

中目黒駅から徒歩約5分。和風の“しっかり朝ごはん”を、おしゃれに楽しめると評判の「Onigily Cafe（おにぎりー カフェ）」。

「おにぎり朝食セット」は、8〜11時までの人気セットメニュー。人気の理由は、できたてのおにぎりと温かい味噌汁が、とってもリーズナブルに食べられること！ 女子にも食べやすい小ぶりなおにぎりが2つと小鉢がついて700円。ランチにはおにぎりにお惣菜やおかず、サラダなどがついた大満足メニューも登場しますよ。

店内はとてもおしゃれ！ 高い天井と低めのソファ席で、広々とした開放感があります。こんな居心地のいい空間で、リーズナブルに“しっかりとした朝ごはん”をいただけるのなら、毎日でも通いたくなりますね。リピーターが多いというのも納得です。

公式サイト：https://onigily.com/onigily-cafe/

※営業時間・定休日が変更になる場合があります。公式サイトで事前にお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事：「Onigily Cafe」のおにぎりモーニングで朝から元気をチャージ！（配信日：2018.09.24）



Shop.12

【東京駅】旬の味が盛りだくさん！ 大人気のごはんレストラン／象印食堂 東京店

日々「おいしい」を研究し続けるメーカー「象印マホービン」が手がけるごはんレストラン「象印食堂（ぞうじるししょくどう）」。「象印マホービン」が誇る高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理を味わうことができるお店です。

「みやび会席」5000円（ランチ予約限定）写真は2025年春メニュー

※メニューの内容は、季節により変更となります。

前日までに予約必須の東京店限定ランチが「みやび会席」。目にも鮮やかな「みやびスタンド」には、創作お造り、副菜4種盛り、ごはんのお供3種と、厳選した食材で作られた創作料理が盛りだくさん。さらに「黒毛和牛ステーキ」、炎舞炊きごはん、お味噌汁、デザートのお米アイスまで付いた大満足のメニューです。公式サイトから予約をして訪れてくださいね。

■象印食堂 東京店（ぞうじるししょくどう とうきょうてん）

住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー KITTE丸の内5F

TEL：03-5860-3721

営業時間：11〜15時（14時15分LO）、17〜22時（21時LO）

定休日：施設に準ずる

公式サイト：https://www.zojirushisyokudo.com/shokudo/tokyo/access.html

■参考記事：東京初出店！KITTE丸の内にごはんレストラン「象印食堂 東京店」 オープン（配信日：2023.02.24）



Shop.13

【渋谷】出勤前の利用にもおすすめ！／金のおにぎりと天白のかつお出汁 かつおとぼんた

渋谷駅直結でアクセスがいい「渋谷ストリーム」。その2階にあるのが、「金のおにぎりと天白のかつお出汁 かつおとぼんた（きんのおにぎりとてんぱくのかつおだし かつおとぼんた）」です。こちらでは、「伊勢神宮」に奉納している天白のかつお節と金のお米を使用したおにぎりを提供。

朝は8時にオープンということで、出勤前にテイクアウトを利用する人も。店頭には朝からたくさんのおにぎりが並んでいます。

左から「高級すじこ」350円、「天白のおかか」210円

こちらは「高級すじこ」と、渋谷ストリーム店限定の「天白のおかか」。全部で20種類あるおにぎりは一部を除き、プラス30円で玄米おにぎりにもできますよ。

テイクアウトはもちろん、お得なモーニングセットもあるので、ぜひ仕事前に立ち寄ってみてくださいね。

公式サイト：https://www.bontabonta.jp

※営業時間・定休日が変更になる場合があります。公式サイトで事前にお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事：渋谷駅直結で出勤前におすすめ！おにぎり＆お味噌汁が500円以下の絶品朝ごはん（配信日：2020.02.09）



Shop.14

【東京駅】作りたての沖縄ソウルフードを堪能／ポーたま 東京ミッドタウン八重洲店

東京駅直結の大型複合施設「東京ミッドタウン八重洲」。その地下1階で、ひときわ目を引くのが、ホワイトとイエローを基調としたスタイリッシュな店構えの「ポーたま 東京ミッドタウン八重洲店（ぽーたま とうきょうみっどたうんやえすてん）」です。

沖縄のソウルフード「ポークたまごおにぎり」の専門店として、沖縄だけでなく福岡やハワイでも大勢のファンに愛されている「ポーたま」。東京初進出となる八重洲店でも“できたて、片手のごちそう”をコンセプトに、作りたての「ポーたま」を提供しています。

「ゴーヤの天ぷら」600円

「ポーたま」は、具材の「ポーク」と「たまご」を、ごはんではさむのがスタンダードなスタイル。さらに各種トッピングや味付けをプラスした多彩なメニューを揃えているのが、専門店ならではの魅力です。

沖縄らしい味わいが楽しめるスペシャルメニュー「ゴーヤの天ぷら」は、さくさくの衣に包まれた輪切りのゴーヤと、オリジナルのポークランチョンミートが絶妙にマッチ。

沖縄ならではの多彩な味わいが、片手で持てる大きさにギュッと凝縮。舌や胃袋だけでなく、心まで幸せで満たしてくれますよ。

公式サイト：https://porktamago.com

※営業時間・定休日が変更になる場合があります。公式サイトで事前にお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事：東京駅直結「ポーたま 東京ミッドタウン八重洲店」で、作りたての沖縄ソウルフードを堪能！（配信日：2022.12.31）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

