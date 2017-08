何をするにも性格の差が出るものですが、それは夫婦の間柄でも例外ではありません。

「うちの妻はこんな風にモノを開ける…」と不満を述べる海外の夫がいました。

The Way My Wife Opens Things



こ、これは……。

なんと乱れた開け方。

許せない人にとっては、とことん許せないことかと思います。

海外掲示板には、夫に同情する意見が目立っていました。

コメントをご紹介します。

●許しがたい。限度を超えている!

抑制が全く効いていないし、物騒で狂暴性さえある。違法にすべきレベル。彼女には恥や慈悲の心ってものはないのか。

誰かこの女性を監禁してその鍵を捨ててしまえ!! これは計画殺人だよ。彼女は夫である君に心臓発作を起こさせようと計画しているに違いない。



●99%の確率で、あらいぐまと結婚したことは確実だ。



↑それは正しい。アライグマがうちのガレージで、全てのレジ袋をそんな風にした。



↑先月キャンプをしていて食糧がアライグマに盗まれたんだが、本当にこれと同じような感じだった。



●ねぇ、女性じゃなくてクマと結婚したんじゃない?



●これは確実に離婚の理由となる。



↑いや離婚だろ。選択はない。



↑もう彼女は書類を封筒からさえ出せないね。



↑えっと、彼女は手にフックか何かついているのか。



●そのビンのフタの紙がそのままになるのか? それだけで我が家なら大ゲンカになる。彼女が卵を使わないことを祈るよ。



↑(投稿者)もし彼女が卵が好きだったら?





↑それは現実とは思えない。



↑(投稿者)本当さ、オリジナルのピーナツバターと比較。





●なあ、彼女は君の下着の中にも同じレベルの無謀さで入ってくるのか?



↑(投稿者)イエス。



●弁護士をすぐに見つけて、即離婚だ。



↑(投稿者)これは彼女が薬をどうやって開けているか。

[画像を見る]



↑彼女はどこかおかしいの? 気をつけたほうがいいよ。



↑(投稿者)みんな大丈夫かな。

[画像を見る]



↑おい、注意書きをしろ。



●絶対こんな女とは住めない。



↑(投稿者)おーまいがっ。彼女が今ヨーグルトを開けた。

[画像を見る]



多くの人にとって耐えがたいのか、否定的な意見ばかりでした。

ここまで破天荒だと、ある種の才能なのかもしれませんね。