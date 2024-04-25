自民党の麻生副総裁が、アメリカのトランプ前大統領と会談しました。11月の大統領選挙でのトランプ氏の再選、いわゆる「もしトラ」に備えた動きですが、バイデン政権関係者は「まったく下品」だと眉をひそめています。【写真を見る】「私も好きな人」麻生氏がトランプ氏と会談…“もしトラ”に備え「まったく下品だ」バイデン政権関係者は不快感示す【news23】安倍元総理を「グレート（偉大だ）」と6回触れ、盟友・麻生氏を歓迎