子ども同士は仲が良くても、親同士は仲良しになるとは限りません。こちらは仲良くしたいと思っても、一方的に冷たい態度を取ってくる親もいるようです。今回は、子どもの幼稚園のママに挨拶をして無視され続け、それでも挨拶をし続けた結果起きたことについて紹介します。同じ小学校を受験するから…無視!?「娘が通っていた子どもの多くがお受験をする幼稚園で、3年間同じクラスだったママの話です。私はそのママに会うたびに挨拶