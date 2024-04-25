ドミノ･ピザ ジャパンが展開する宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は4月26日から、デリバリーで「2枚目100円」のキャンペーン「ドミノのGOLDEN WEEK」を実施する。【関連記事】ほっともっと「チキンバラエティパック」100円引き、から揚げ･南蛮ナゲット･ポテトを組み合わせた3種のパック対象に、「チキンバスケット」50円値引きも開催期間は5月6日まで。「2枚目100円」キャンペーンは、今年2月に実施し、好評だったという。「チーズ