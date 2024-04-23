¼«Ì±ÅÞ¡¦Ä¹Ã«Àî³Ù»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê53¡Ë¤Î?¥Ñ¥ï¥Ï¥éÅª¤Ê¸ÀÆ°?¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»Áª½Ð¤ÎÄ¹Ã«ÀîµÄ°÷¤ÏÆ»¿¦°÷¤ä»¥ËÚ»Ô¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤Ó°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢£´·î17Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐ°æ½à°ì»²µÄ±¡¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬¸·½ÅÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¡¢²Î¼ê¤ÎµÈ´ö»°¤µ¤ó¤¬YouTube¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÂÖÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë²£ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤½¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÄ¹Ã«Àî