「CX-5」後継モデル!?「新型SUV」世界初公開！マツダ中国・長安汽車の合弁会社である長安マツダは2024年4月25日、中国・北京で開催された「北京国際モーターショー2024」にて、新型SUVのコンセプトモデル「MAZDA 創 ARATA（マツダ・アラタ）」を世界初公開しました。マツダは2023年4月に、長安汽車と共同開発した新たなモデルを2025年末までに2車種投入すると発表しており、今回初公開された新型マツダ・アラタはこの内の