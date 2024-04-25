イスラエル軍のガザ地区最南端都市ラファ攻撃が迫った中、ハマスが人質の姿が入った映像を公開した。ラファはハマスの最後の砦と見なされる都市だ。ハマスは２４日（現地時間）、テレグラムチャンネルを通じて、米国系イスラエル人ハーシュ・ゴールドバーグポリンさんの姿が入った約３分間の映像を公開した。ゴールドバーグポリンさんは昨年１０月７日未明、スーパーノヴァ音楽祭が開催されたイスラエル南部のキブツ（集団農場）レ