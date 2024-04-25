なぜ組織の上層部ほど無能だらけになるのか？張り紙が増えると事故も増える理由とは？飲み残しを放置する夫は経営が下手？10万部突破のベストセラー『世界は経営でできている』では、東京大学史上初の経営学博士が「人生がうまくいかない理由」を、日常・人生にころがる「経営の失敗」に見ていく。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。冷酷：就活業者がもたらす不条理就職においては常に