滋賀県の近江八幡市立総合医療センター（同市土田町）は25日、女性准看護師（50歳代）の誤投薬で乳児が10日間入院する医療事故があったと発表した。【写真】取り違えた薬センターによると、3月11日午前、同市内の乳児が聴力障害の有無を調べるため耳鼻咽喉（いんこう）科に来院。脳反応検査にあたって鎮静剤の「トリクロリールシロップ」を飲む予定だった。しかし、准看護師が同科内の冷蔵庫にあった「80％トリクロロ酢酸液