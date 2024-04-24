マクドナルド」は、4月24日（水）から期間限定で、「喫茶マック」と題した、レトロな喫茶店の定番の味わいを楽しめるメニューを販売。今回クランクイン！トレンドはメディア試食会に参加し、全3種類のメニューを試食！今年の新商品「メープルバターホットケーキパイ」の味わいをチェックし、実は苦労があったという開発裏話を聞いてきた。【写真】ぎゅっとさせるのが大変だった「メープルバターホットケーキパイ」の断面■お