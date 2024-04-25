YouTubeチャンネル「こももと愉快な仲間たち」で2024年4月22日に公開された動画よりJ-CASTニュース

彼氏が交通事故で死亡 人気YouTuberの後悔「これは私からの教訓です」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 人気YouTuberが22日公開の動画で、約3年間交際した彼氏について語った
  • バイク運転中の交通事故で1月に死亡したと明かし、後悔もあると告白
  • 「毎日の当たり前を大切にしてください。これは私からの教訓です」と話した
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