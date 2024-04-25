オーストリアの代表的な画家グスタフ・クリムト（1862〜1918）の絵画が1世紀ぶりに見つかり、24日にウィーンでオークションが開かれた。オークション会社の発表によると、香港の入札者が3千万ユーロ（約50億円）で落札した。AFP通信によれば、オーストリアの美術品のオークションの最高落札額である700万ユーロを大きく更新した。オーストリアのウィーンで2024年4月19日、オークションを前に公開されたクリムトの絵画「リーザー