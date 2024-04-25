新日本プロレスの田口隆介（45）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。交通事故後初めて自身の顔写真を公開した。田口はバイク運転中に交通事故で負傷。今月20日に新日本プロレスが「幸い命に別状はありませんでしたが、病院での診断の結果、前額部挫滅傷、顔面擦過傷、鼻根部挫創、手指挫創、頸椎捻挫、左膝擦過傷のため、今シリーズを全休することとなりました」と発表し、復帰時期は未定としていた。田口も同団体を通