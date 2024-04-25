AFC U23アジアカップ カタール2024■準々決勝会場：ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム／2024年4月25日（木）23:00キックオフアジアサッカー連盟（AFC）は25日、同日に行われる「AFC U23アジアカップ カタール2024」の準々決勝・U−23カタール代表戦に臨むU−23日本代表のスターティングメンバーを発表した。パリオリンピック2024（パリ五輪）の出場権を懸けた今大会も、いよいよ決勝トーナメントの戦いに突入する。決勝トー