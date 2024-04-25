ファングラフス算出のWAR1.6はメジャー2位タイ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ナショナルズ戦に「2番・DH」で先発出場。6打数3安打2打点で11-2の勝利に貢献した。打率は.371に上昇。OPS1.128、長打率.695など様々な打撃指標でメジャートップに立っている。DH専任には不利とされるセイバーメトリクスの指標「WAR」でも驚異的な数字を残しており、日米ファンに衝撃を与えている。大谷のバット