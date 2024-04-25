イスラム組織ハマスは24日、人質男性だとする動画を公開しました。イスラエル系アメリカ人の男性とみられ、男性の家族は関係国に対し、人質解放を実現するよう、訴えました。ハマスは24日、去年10月にイスラエルで拘束した人質男性だとする動画を公開しました。男性はイスラエル系アメリカ人のハーシュ・ゴールドバーグポリンさんと名乗っていて、ハーシュさんの両親が24日、コメントを発表しました。ハーシュさんの父親「ハーシュ