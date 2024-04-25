ダイキン工業は4月24日、エアコンの効果的な節電方法と具体的な節電効果の検証結果を発表した。節電効果の検証節電を意識したエアコンの適切な使用が求められる中、同社が2023年7月に実施した「エアコンの節電に関する実態調査」では約6割の人がエアコンの節電方法を誤解している結果となっており、エアコン使用時の効果的な節電方法の認知を広げる必要性が伺える。そこで今回、節電方法として誤解されやすい4つのケースについて、