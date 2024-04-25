パリ五輪出場権をめぐる戦いが各競技で繰り広げられているが、サッカーほどむごい競技はない。パリ五輪予選を兼ねたU-23アジアカップがドーハで始まった。切符は3.5枚。準決勝まで進めば五輪出場濃厚である。懸案はある。五輪は予選も本戦も所属クラブから選手を強制招集できないため、飛び級してA代表で活躍中の久保建英（22）など、シーズン真っ只中の欧州のレギュラークラスは呼べない。ゆえに“1軍未満”で戦わざるを得
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