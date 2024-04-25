円安物価高という状況の中、コロナ禍が明けてからの受け入れ再開後は、出稼ぎ目的のワーキングホリデー（以下、ワーホリ）で海を渡る若者が急増。なかでも日本人に人気のオーストラリアの22-23年（6月期）のワーホリビザの発給数は1万4398件。これは15-16年の1万2304件を上回る過去最多となり、今年はこれをさらに更新する見通しだ。実際、アルバイトながら月収40万円以上稼ぐ日本人もゴロゴロおり、自炊中心の生活で出費を抑