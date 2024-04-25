中国の有人宇宙船「神舟18号」が25日、中国北西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げられた。中国は2年前に独自の宇宙ステーション「天宮」を完成させて以降、約半年おきに交代要員を送り込んできた。今回は3人の飛行士が魚の飼育に取り組むなど、宇宙空間での本格的な滞在に向けた動きを強めている。中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、3人は1980年代生まれで人民解放軍の所属。半年間の滞在中、宇宙空間で自立した生