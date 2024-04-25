【経済ニュースの核心】ついに国民年金65歳まで納付案が…政府がヒタ隠す「年金積立金250兆円」という都合の悪い真実「これ以上都心に人集めてどうするの」。地元中央区の住民からはこんな疑問の声も聞かれる。東京・築地市場跡地の再開発を担う事業者が先週末、三井不動産を中心とした企業連合に決まった。都が昨夏公募した事業者選定入札には三井不連合を含め2グループが名乗りを上げていた。しかし有識者からなる都の審査委員